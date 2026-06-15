כדורגל או הפסקת פרסומות? וירג'יל ואן דייק ויורגן קלופ במתקפה נגד פיפ"א

ה-2:2 הדרמטי והסוער בין הולנד ליפן בארלינגטון, טקסס, סיפק כדורגל נהדר במחצית השנייה, אבל בסיום המשחק, מי שעמד במרכז העניינים הוא קפטן האורנג', וירג'יל ואן דייק. הבלם הפך לשחקן הראשון במונדיאל הנוכחי שיוצא בפומבי נגד אחת ההחלטות הכי שנויות במחלוקת של פיפ"א בטורניר: הפסקות השתייה הכפויות.

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על פי התקנות החדשות של פיפ"א למונדיאל 2026, השופטים קיבלו הנחיה לעצור את המשחק למשך שלוש דקות בדיוק, באמצע כל מחצית (בסביבות הדקה ה-22 והדקה ה-67). הבעיה הגדולה שמקוממת את השחקנים והמאמנים? העצירה הזו מתבצעת באופן אוטומטי, ללא שום קשר לטמפרטורה, ללחות או לתנאי מזג האוויר באצטדיון, כחלק ממה שמוגדר רשמית כ"דאגה לבריאות השחקן", אך בפועל מנוצל מיד ליציאה לפרסומות בשידורי הטלוויזיה.

ואן דייק, שכבש את שער היתרון הזמני של הולנד בנגיחה, לא היסס לתקוף את המהלך מול הכתבים באצטדיון בדאלאס: "אני חושב שהפסקות השתייה האלו הן עניין מעניין מאוד... צפיתי כמעט בכל המשחקים עד היום. בכל פעם שאנחנו נעצרים, השידור עובר מיד לפרסומות, וזה ממש לא משהו שאני אוהב. גם עבור הצופים הניטרליים בבית זה פשוט לא טוב. אם באמת חם בצורה קיצונית, אז הגיוני להכניס אותן, אבל לדעתי חייבים לבחון כל משחק לגופו ולא לעצור בכוח. בכל מקרה, נראה לי שכבר אמרתי מספיק בנושא".

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יורגן קלופ: "בונים סכרים בנהר כדי שהפרסומות יעברו"

מי שסיפק ביקורת חריפה, פילוסופית וצינית הרבה יותר, הוא מאמן ליברפול לשעבר, יורגן קלופ. הגרמני, שמשמש כפרשן במונדיאל עבור רשת ZDF הגרמנית, יצא במונולוג קטלני נגד הפיכת הכדורגל למוצר אמריקאי ממוסחר סטייל ה-NFL.

"כשראיתי את השחקנים פשוט עומדים שם על המגרש במהלך הפסקת החום הכפויה, בזמן שזמני הפרסומות בטלוויזיה מכתיבים לחלוטין את קצב המשחק, לא יכולתי שלא לשאול את עצמי: את מי המונדיאל הזה באמת משרת? את האוהדים? את השחקנים? או את המפרסמים?", תהה קלופ בכעס.

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קלופ המשיך בקו התוקפני שלו והגדיר את החוק החדש במילים קשות: "העצירות האלו הן שום דבר מעבר לכלוב מוזהב שנבנה במיוחד עבור הספונסרים. משחק כדורגל במונדיאל צריך לזרום כמו נהר. במקום זה, אנחנו בונים סכרים ממש באמצע הנהר רק כדי שהפרסומות בטלוויזיה יוכלו לעבור פנימה. הכדורגל היה פעם האירוע המרכזי, אבל עכשיו הוא מסתכן בלהפוך למוזיקת רקע של מופע פרסומות".