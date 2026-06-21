נבחרת הולנד פתחה את קמפיין מונדיאל 2026 שלה עם תיקו 2:2 מרתק מול יפן ואמש רשמה ניצחון ענק על שוודיה 1:5. האוהדים ברחבי העולם הבחינו בפרט מוכר אך טעון במיוחד: על גב חולצתו של הקפטן ההולנדי לא מופיע שם המשפחה "ואן דייק", אלא שמו הפרטי בלבד, וירג'יל.

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בעוד השחקן עצמו מעולם לא הרחיב על כך בפומבי, דודו, סטיבן פו סיו, חשף את הסיבה המשפחתית המורכבת והכואבת מאחורי ההחלטה, שורשיה מגיעים עד היותו של וירג'יל ילד בן 12 בלבד.

על פי הדוד, אביו של הבלם עזב את אמו ואת שלושת ילדיהם: "האמת היא שאביו לא היה בסביבה במשך כל כך הרבה שנים קריטיות וחשובות, ואמא שלו היא הגיבורה האמיתית של הסיפור הזה", סיפר הדוד בראיון שהפך שוב רלוונטי על רקע הטורניר. "אתה לא מוריד את שם המשפחה של אביך מהחולצה בלי סיבה, ווירג'יל הבהיר היטב איך הוא מרגיש לגבי זה".

הדוד הוסיף ותיאר את האם, שהחזיקה במשרה מלאה תוך כדי גידול שלושה ילדים ללא עזרה מהאב, שהתחתן בשנית ואיבד קשר עם ילדיו: "היא בילתה כל יום בעבודה, חזרה הביתה, טיפלה בילדים ובישלה. מעולם לא היה לה רגע לעצמה".

ואן דייק, שרוחש כבוד עצום לאמו שסללה את דרכו לצמרת הכדורגל העולמי, בחר להנציח את הנתק מאביו על הבמה הגדולה בתבל, וגם במונדיאל הנוכחי הוא יעלה למגרש כשרק שמו הפרטי מעטר את מדי האורנז'.