בבריטניה דווח היום (שני) כי פיפ"א צפויה לפתוח בבדיקה נגד אחד משופטי הווידאו (VAR), שון אוונס, לאחר שהוטחו בו האשמות כי ביצע סימן מחווה גזעני המזוהה עם עליונות לבנה במהלך משחק המונדיאל בין נבחרת גרמניה לנבחרת קוראסאו.

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"מוניטור האפליה של פיפ"א למונדיאל" קרא להרחיק את השופט בשל התנועה שביצע אמש. אוונס האוסטרלי, סימן עם ידו הימנית סימן הנראה כמו תנועה הנראית כמזוהה עם "עליונות לבנה". נציין כי טרם ברור מה הייתה כוונתו של השופט.

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"העצה של המומחים שלנו היא שהמחווה שבה נעשה שימוש דומה בבירור לסמל המשמש כסמל 'כוח לבן' בקרב הימין הקיצוני בעולם", טענה בהצהרה רשת "Fare", שותפה ותיקה של פיפ"א ואופ"א, הגוף המנהל של הכדורגל האירופי, לניטור קריאות וסמלים גזעניים במשחקים בינלאומיים. "ברור שלאדם הזה לא אמור להיות מקום במונדיאל", נכתב בנוסף.

נבחרת גרמניה דרסה אמש 1:7 את נבחרת קוראסאו, המדינה הקטנה ביותר שהעפילה אי פעם לטורניר הגמר, ופתחה את בית ה' של מונדיאל 2026 בסערה חסרת רחמים. אחרי שבשני המונדיאלים הקודמים (2018 ו-2022) הגרמנים סחבו את "קללת משחק הפתיחה" עם הפסדים מביכים למקסיקו ויפן, הפעם חניכיו של יוליאן נגלסמן הגיעו מרוכזים ורצחו את המשחק מוקדם. חגיגת השערים התחלקה בין שישה כובשים שונים: ניקו שלוטרבק, פליקס אנמצ'ה, ג'מאל מוסיאלה, נתניאל בראון, דניז אונדב וקאי האברץ (צמד) שהשתתפו בחגיגה הגדולה בטקסס.