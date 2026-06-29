היסטוריה במונדיאל: קנדה העפילה לשמינית הגמר בדקה ה-92; הראפר דרייק גרף מיליון דולר

היסטוריה במונדיאל 2026: נבחרת קנדה העפילה הלילה (בין ראשון לשני) לשמינית גמר המונדיאל לראשונה בתולדותיה, לאחר ניצחון 0:1 דרמטי ומורט עצבים על דרום אפריקה באצטדיון בלוס אנג'לס. מי שחוגג לא פחות מהאוהדים בטורונטו ובוונקובר הוא ראפר העל דרייק, שהימור העתק שלו על סך 770 אלף דולר, סידר לו זכייה של מיליון דולר נקי.

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זה היה משחק הנוקאאוט הראשון אי פעם של שתי הנבחרות במסגרת גביע העולם, והוא הלך קשה בדיוק כפי שחזו הפרשנים. קנדה, תחת הדרכתו של ג'סי מארש, שלטה בקצב והציגה כדורגל התקפי לאורך כל 90 הדקות, אך נתקלה בבונקר דרום אפריקני עיקש ובהופעת ענק של השוער רונוון ויליאמס (ששבר שיא מונדיאלים מאז 1966 עם 77 מסירות מדויקות של שוער).

כשנראה היה שהמשחק גולש להארכה, הגיעה הדקה ה-92. הרחקה רעה של הגנת דרום אפריקה הגיעה אל סטפן אוסטקיו. הקשר, שמושאל כיום לקבוצת לוס אנג'לס FC המקומית, השתלט על הכדור על החזה ומקצה הרחבה שיגר בעיטה חדה ומדויקת לפינה השמאלית התחתונה, שהציתה חגיגות מטורפות על הדשא וביציעים.

אוסטקיו הציג משחק הירואי, ובאמצעות המצבים הנייחים הפך לשחקן השני בלבד בהיסטוריה המוקלטת של המונדיאלים (מאז 1966) שמייצר חמישה מצבי הבקעה ממצבים נייחים במשחק נוקאאוט – הישג שרק אנדראה פירלו האיטלקי רשם לפניו בחצי גמר 2006.

קנדה רשמה כבר 28 בעיטות למסגרת מתחילת הטורניר הנוכחי הכי הרבה מבין כל הנבחרות במונדיאל 2026, ובכך השוותה את שיא ההיסטורי של נבחרת מאזור קונקאקא"ף (CONCACAF) שנקבע על ידי מקסיקו ב-1986.

בדקות האחרונות של המשחק שותף לראשונה בטורניר גם כוכב הנבחרת אלפונסו דייוויס, שהחלים מפציעה ונכנס כמחליף בדקה ה-75 כדי לעזור לנעול את הניצחון. כעת, קנדה הרשמית חוגגת העפלה היסטורית לשמינית הגמר, שם תמתין למנצחת במפגש המסקרן בין הולנד למרוקו בשבת הבאה.