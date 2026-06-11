מונדיאל 2026: למה נבחרת בלגיה "השאילה" שוער אלמוני במיוחד לטורניר?

נבחרת בלגיה נמצאת בעיצומן של ההכנות האחרונות לקראת משחק הפתיחה שלה במונדיאל 2026 מול מצרים ביום שני הקרוב (15 ביוני), אבל סיפור אחד מעניין של ה"שדים האדומים" מתרחש דווקא על מגרש האימונים בסיאטל, ושם נמצא כוכב חדש, אלמוני לחלוטין.

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הבלגים, שמנהלים את מחנה האימונים שלהם במתחם המפואר של קבוצת ה-MLS סיאטל סאונדרס, נאלצו למצוא פתרון יצירתי במיוחד לבקשה של המאמן החדש, רודי גרסיה. גרסיה דרש מההתאחדות להעמיד לרשותו שוער רביעי בסגל האימונים, וזאת כדי לאפשר חלוקה שוויונית ומספרים זוגיים במשחקונים הפנימיים שהנבחרת מבצעת.

הברז מלייפציג והטריק הגרמני

בבלגיה ניסו תחילה להביא למשימה את מארטן ונדוורדט, השוער הבלגי המבטיח של רד בול לייפציג (ומי שמחזיק בתואר השוער הצעיר ביותר בתולדות ליגת האלופות).

אלא שהגרמנים סירבו לשחרר את השחקן שלהם לטובת אימונים בלבד של נבחרת אחרת בזמן פגרת הקיץ.

גרסיה לא ויתר על הרעיון, שנחשב למקובל מאוד בטורנירים גדולים; נבחרות כמו אנגליה וגרמניה משתמשות קבוע ב"שוערים בהשאלה" לאימונים, כאשר הגרמנים הגדילו לעשות ואפילו שילבו את השוער יונאס אורביג בצילום הנבחרת הרשמי למונדיאל למרות שהוא אינו רשאי לשחק בטורניר.

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מה-MLS אל קווין דה בריינה: חוויה של פעם בחיים

כאן נכנסה לתמונה המארחת, סיאטל סאונדרס. כפי שדווח ברשת Sporza הבלגית, המועדון האמריקאי החליט "להלוות" לבלגים את השוער השלישי שלו, מקס אנקור (Max Anchor), קנדי בן 21 בלבד.

לאנקור יש רק הופעה מקצוענית אחת בכל הקריירה שלו (במדי ונקובר וויטקאפס), ופתאום, בתוך 24 שעות, הוא מצא את עצמו עומד בין הקורות ומנסה לעצור את הפצצות של רומלו לוקאקו, הלהטוטים של ג'רמי דוקו והמסירות הגאוניות של קווין דה בריינה.

בסיאטל מספרים כי החוויה של אנקור הייתה כה מוצלחת, שבנבחרת בלגיה שוקלים לאפשר לשוערים צעירים נוספים ממחלקת הנוער של המועדון להצטרף לסבב האימונים בהמשך החודש, כדי לטעום מקרוב כדורגל ברמות הגבוהות ביותר בעולם.