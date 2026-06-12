אליזבת סאיטה, תושבת לונג איילנד שבניו יורק, הדגימה היטב עד כמה חוסר תשומת לב של רגע אחד באתרי מכירת הכרטיסים – עלול לעלות ביוקר. ביוקר רב מאוד. סאיטה בסך הכל רצתה להעניק לבנה מתנת חג מולד בלתי נשכחת: זוג כרטיסים למשחק הענק בין נבחרות ברזיל ומרוקו, שייערך בשבת הקרובה באצטדיון מטלייף המפואר בניו ג'רזי.

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היא נכנסה לאתר הכרטיסים StubHub ורכשה שני מושבים במחיר סביר לחלוטין של 772 דולר (כולל ביטוח). אלא שרגע לאחר שלחצה על כפתור התשלום (Check-out), היא כמעט חטפה התקף לב כשראתה את שורת החיוב הסופית בחשבון הבנק שלה.

קליק אחד ששווה אלפי דולרים

בלי לשים לב, במהלך הניווט באתר, סאיטה הוסיפה לעגלת הקניות שלה תו שחניה רשמי לאצטדיון - במחיר הזוי של 8,100 דולר.

"התקשרתי לשירות הלקוחות של StubHub שניות, אולי דקה, אחרי שביצעתי את הרכישה והסברתי שמדובר בטעות מובהקת", סיפרה האם בראיון לרשת NBC ניו יורק. אלא שבחברה סירבו בתחילה לבטל את העסקה והפנו אותה לתקנון הנוקשה של האתר, שאינו מאפשר החזרים על השוק המשני.

רק לאחר שהסיפור הגיע לכלי התקשורת הגדולים בארה"ב, שהפעילו לחץ כבד על החברה, ב-StubHub שינו כיוון, יצרו קשר עם הלקוחה וביצעו החזר כספי מלא על סך אלפי הדולרים. "הללויה! זה פשוט מדהים", סיכמה סאיטה בהקלה.

אפילו דונלד טראמפ לא מוכן לשלם

הסיפור של סאיטה מציף שוב את התסכול העמוק של חובבי הכדורגל בארה"ב ובעולם מהמחירים האסטרונומיים והספסרות חסרת הרסן סביב משחקי המונדיאל הנוכחי, שכולל למעלה מ-70 משחקים ברחבי ארה"ב לבדה.

המחירים הקיצוניים של הכרטיסים הגיעו לאחרונה אפילו לפתחו של נשיא ארה"ב, דונלד טראמפ. בראיון שהעניק לעיתון The New York Post, נשאל טראמפ האם יגיע לצפות במשחקים, ותשובתו הפתיעה רבים: "בוודאי שהייתי רוצה להיות שם, אבל אם לומר את האמת, גם אני לא הייתי משלם סכומים כאלה על כרטיס".

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

נשיא פיפ"א, ג'יאני אינפנטינו, התייצב ביום רביעי האחרון למסיבת עיתונאים חריגה ורוויית אמוציות במקסיקו סיטי, ערב משחק הפתיחה של מונדיאל 2026 המורחב (48 נבחרות, 104 משחקים). במושב שאלות ותשובות סוער, הדף אינפנטינו את הביקורת הציבורית והמשפטית הגוברת סביב מחירי הכרטיסים המופקעים, הצהיר כי הארגון חסר אונים מול רשויות ההגירה האמריקאיות שגירשו שופט מונדיאל, וסיפק הצהרות פוליטיות מרתקות.

הטיעון של פיפ"א: יקר? ככה זה בספורט האמריקאי

בעוד שכרטיסים בסיסיים לשלב הבתים נמכרו ב-140 דולר, מחירי המושבים הרגילים למשחק הגמר הגדול (שייערך ב-19 ביולי באצטדיון מטלייף) זינקו לגרסאות רשמיות של 10,990 דולר ואף ל-32,970 דולר לכרטיסי אירוח מיוחדים. בשוק המשני, כרטיס פשוט ביותר לגמר עומד כרגע על מחיר כניסה (Get-in) של 9,805 דולר.

אינפנטינו סירב להתרגש מהביקורת, וטען כי אם פיפ"א הייתה מתמחרת את הכרטיסים במחיר נמוך, הכסף היה הולך ישירות לספסרים בשוק השחור ולא לכדורגל: "בסופו של דבר, המחיר הממוצע לכרטיס בטורניר נמוך מ-500 דולר, וזה בר השוואה לכל אירוע ספורט גדול אחר בארה"ב בזמן הפלייאוף".

נשיא פיפ"א השווה את המחירים למשחקי גמר ה-NBA הנוכחיים בין הניו יורק ניקס לסן אנטוניו ספרס (שם כרטיסים בניו יורק הגיעו ל-10,000 דולר) ולגמר הסטנלי קאפ בהוקי. בנוסף, הוא הבהיר כי הוא "רגוע לחלוטין" לנוכח חקירות הגנת הצרכן שנפתחו נגד פיפ"א על ידי התובעים הכלליים בניו יורק, ניו ג'רזי, קליפורניה וטקסס: "בדקנו הכל עם עורכי הדין הטובים בעולם. אם אנחנו עושים משהו לא בסדר, אז כנראה שכל מי שמוכר כרטיסים בצפון אמריקה עושה משהו לא בסדר".

למרות הטירוף: כמעט חצי מהאמריקאים אדישים

בעוד שמיליוני תיירים זרים צפויים להציף את המדינות המארחות הקיץ, מתברר שהמקומיים פחות מתרגשים מהאירוע. סקר חדש ורחב היקף של מכללת אמרסון (Emerson College) חושף נתונים מפתיעים על חוסר העניין של הציבור האמריקאי בכדורגל העולמי:

45% מהמצביעים האמריקאים הצהירו כי הם "אינם מעוניינים בכלל" בטורניר המונדיאל. 22% בלבד הגדירו את עצמם כ"מעוניינים מאוד" במשחקים.

יחד עם זאת, הסקר חושף פער דורי עצום בכל הנוגע לפופולריות של הענף בארה"ב. ספנסר קימבל, מנהל מכון הסקרים של אמרסון, הסביר: "העניין במונדיאל גבוה משמעותית בקרב בוחרים צעירים. כ-38% מהמצביעים מתחת לגיל 40 מביעים עניין רב בטורניר, זאת לעומת 10% בלבד בקרב בני 70 ומעלה".