מחווה מרגשת: מה עשו שחקני אנגליה מיד אחרי קבלת מדליית הארד

נבחרת אנגליה סיימה את מונדיאל 2026 במקום השלישי אחרי ניצחון מטורף 6:4 על צרפת אבל מה שכבש את הרשתות החברתיות קרה דווקא אחרי השריקה הסופית: השחקנים האנגלים עצרו את טקס המדליות כדי לזמן לבמה את ג'ייסון סטיל, שוער האימונים שלא שיחק ולו דקה אחת בטורניר.

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המשחק על המקום השלישי סיפק את אחת הדרמות הגדולות של הטורניר. אנגליה של תומאס טוכל הובילה 0:4 במחצית כשדקלן רייס ואזרי קונסה כבשו, ובוקאיו סאקה הוסיף צמד. אבל צרפת חזרה לחיים בגדול. תוך 20 דקות במחצית השנייה היא צימקה ל-3:4, עם צמד של קיליאן אמבפה ושער של בראדלי ברקולה ביניהם.

הדרמה לא נגמרה שם: סאקה השלים שלושער מהנקודה הלבנה, עוסמאן דמבלה צימק שוב ל-4:5, ובדקה ה-98, ג'וד בלינגהאם קבע 4:6 וחתם את המשחק.

כששחקני אנגליה עלו לקבל את מדליות הארד, המצלמות קלטו את מורגן רוג'רס ובלינגהאם מזמנים בהתעקשות את סטיל, שוער ברייטון בן ה-35, ששהה במחנה הנבחרת לאורך כל הטורניר כשוער אימונים בלבד. ג'ורדן הנדרסון הוא שהעניק לו את המדליה, כשהשמחה על פניו של סטיל הייתה ניכרת.

הרשת התמלאה בתגובות נרגשות. "זה פשוט יפהפה," כתב אחד הגולשים. "לצרף את שוער האימונים לטקס המדליות, וכולם קוראים לו יחד לבמה, הרגשתי את החיבור של הקבוצה הזו. ריספקט!"

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גולש אחר הוסיף: "בכל פעם שאני צופה בקטע הזה, הדמעות עולות. אתה מרגיש שגם אנשי הצוות מאחורי הקלעים נלחמים יחד." שלישי סיכם: "רגעים כאלה מזכירים ש'קבוצה' זה לא רק השחקנים על הדשא."

מעבר לרגע הוויראלי, אנגליה רשמה הישג היסטורי: זו הפעם הראשונה שהיא מסיימת מונדיאל במקום השלישי, אחרי שהפסידה פעמיים בקרב על הארד לאיטליה ב-1990 ולבלגיה ב-2018.

ויש גם תגמול כספי: בזכות קרן הפרסים של המונדיאל, אנגליה תגרוף 21.5 מיליון ליש"ט על המקום השלישי, בעוד צרפת תסתפק ב-20 מיליון על הרביעי. מיליון וחצי ליש"ט על 90 דקות לא רעות למשחק שנחשב בעיני רבים למיותר שבמשחקי המונדיאל.