גוגל פרסמה הבוקר (ראשון), ערב גמר המונדיאל, את סיכום הטרנדים של מונדיאל 2026 והנתונים מספרים סיפור על טורניר ששבר את האינטרנט, גם בישראל. הרגע הגדול של הטורניר היה שער הניצחון של ארגנטינה במשחק הדרמטי נגד מצרים, שרשם שיא חיפושים עולמי של כל הזמנים בגוגל. גם בישראל, נבחרת מצרים המפתיעה רשמה שיא חיפושים ב-7 ביולי, וכוכבה מוחמד סלאח שבר שיא באותו יום.

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מסי, רונאלדו ודמעות

ברשימת השחקנים הטרנדיים בישראל מככבים ליונל מסי, כריסטיאנו רונאלדו, ארלינג האלנד, קיליאן אמבפה, לאמין ימאל וניימאר. בין החיפושים הבולטים: התיעוד של רונאלדו בוכה לאחר הדחת פורטוגל, לצד שאלות כמו "כמה גולים יש למסי" ו"כמה שערים יש לרונאלדו במונדיאל". וכמובן, "חולצה של מסי" ו"חולצה של רונאלדו".

ארלינג האלנד וג'וד בלינגהאם הם מהשחקנים הטרנדיים של הטורניר, עם זינוק של 5,000% בחיפושים של כל אחד בנפרד, וגם של שניהם יחד כצמד החברים המפורסם. סביב האלנד חיפשו הישראלים גם את "braut haaland" (שם משפחת אמו שהוסיף לחולצה), את השיר הוויראלי שלו, ממים וגם את הגובה והמשקל של הענק הנורבגי.

נורבגיה בכלל כיכבה בחיפושים לא רק בזכות הביצועים, אלא בזכות ה-"Viking Row", תנועת החתירה של האוהדים שהפכה לאחד הרגעים הטרנדיים של המונדיאל: מעל 5,000% עלייה בישראל ושיא חיפושים עולמי.

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גם השדרנים הפכו לאושיות: יורם ארבל, ששידר את משחק הפתיחה, מוביל את הרשימה ולצידו התגלית שימי ששון, ששידר מהאולפן בארץ והחיפושים סביבו זינקו ביותר מ-5,000%. גם יהונתן כהן, שמוביל את השידורים, וכתבת הקווים הדר יעקבי רשמו עליות של אלפי אחוזים.

"איפה זה כף ורדה?"

הנבחרות המפתיעות של הטורניר שלחו את הישראלים לשיעור גיאוגרפיה מזורז: "איפה זה כף ורדה" ו"איפה זה קורסאו" זינקו ב-5,000%, ו"איפה זה ונצואלה" ב-3,450%. שוער כף ורדה ווזיניה הפך לאחד השחקנים המחופשים בטורניר.

בגזרת השאלות הטרנדיות: "למה ניימאר לא משחק", "למה איטליה לא במונדיאל", "איפה יהיה מונדיאל 2030", "למה קוראים למסי הפרעוש". והשאלה שמעסיקה את האוהדים הישראלים יותר מכל: "למה ישראל לא במונדיאל?"

עוד נתון משעשע: השאלה "מה זה נבדל בכדורגל" עלתה ב-5,000% מתחילת המשחקים. מסתבר שגם אחרי חודש של מונדיאל, יש דברים שלא משתנים.

מאות אלפי האוהדים שהגיעו לארה"ב, קנדה ומקסיקו יצרו גם טרנדים במטבח: רוטב הראנץ' האמריקאי כבש את האוהדים והחיפושים אחר "מתכון לרוטב ראנץ'" זינקו באלפי אחוזים גם בישראל. עלייה נרשמה גם בחיפושי תפריטי הנבחרות, ובמיוחד של נורבגיה, שייבאה במיוחד את המצרכים שלה לארה"ב.

*הנתונים מתוך Google Trends, חיפושים בישראל מיום תחילת המשחקים