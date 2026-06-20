לילה דרמטי, קצבי ורווי שערים נעל עוד מחזור מרתק על הדשא הגדול של מונדיאל 2026, כשהמארחת ארצות הברית הוכיחה שהיא יודעת להסתדר מצוין גם בלי הכוכב הגדול שלה, כריסטיאן פוליסיק, והבטיחה רשמית כרטיס יוקרתי לשמינית הגמר אחרי תצוגת תכלית בסיאטל.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

>>> רשימת השחקנים המלאה של הנבחרות למונדיאל 2026 <<<

>>> מונדיאל 2026: לוח המשחקים, השעות והבתים <<<

במקביל, בפילדלפיה, חמישה אלפים אוהדים בצהוב דחפו את נבחרת ברזיל לניצחון ראשון ומוחץ בטורניר ששלח את האיטי הביתה, לצד בשורת ענק על חזרתו הצפויה של ניימאר למגרשים. מרוקו עקצה את סקוטלנד עם השער המהיר של הטורניר,

ארה"ב – אוסטרליה 0:2 | היסטוריה בסיאטל: האמריקאים בשלב הבא

גם ללא הכוכב הגדול והפצוע שלה, כריסטיאן פוליסיק (פציעה בשריר התאומים), נבחרת ארצות הברית הוכיחה שיש לה מספיק עומק כדי לעשות היסטוריה במונדיאל הביתי שלה. החבורה של מאוריסיו פוצ'טינו גברה 0:2 על אוסטרליה בסיאטל, רשמה ניצחון שני ברציפות בטורניר לראשונה מאז 1930, והבטיחה רשמית את מקומה בשמינית הגמר.

החגיגה האמריקאית החלה כבר בדקה ה-11: פולארין באלוגון פרץ בסערה באגף שמאל והעביר כדור רוחב חד לעברו של ריקארדו פאפי. הבלם האוסטרלי, קמרון בורג'ס, ניסה להרחיק אך דחק את הכדור לשערו, 0:1 לארה"ב. בדקה ה-43, הלחץ המקומי נשא פרי בשנית: אלכס פרימן בן ה-21 (בנו של אלוף הסופרבול אנטוניו פרימן) נגח מקרוב פנימה לאחר כדור חוזר מסרג'יניו דסט, שער שקבע 0:2 ואושר סופית רק לאחר בדיקת VAR ארוכה. האוסטרלים לא הצליחו לאיים על השער במחצית השנייה, ופוצ'טינו חגג את דרכו ל-32 הגדולות.

מרוקו – סקוטלנד 0:1 | המרוקאים ניצחו מהשער הכי מהיר שנכבש במונדיאל הנוכחי

נבחרת סקוטלנד קיוותה להשיג נקודה היסטורית באצטדיון בבוסטון שהייתה סוגרת כמעט סופית את סיפור העלייה שלה, אך למרוקאים היו תוכניות אחרות לגמרי. החבורה מאפריקה (המדורגת 6 בעולם) הראתה את הקלאס שלה כבר אחרי 70 שניות מהפתיחה.

טעות קשה בהגנה הסקוטית אפשרה לאיסמעיל סייבארי להסתנן מאחורי הבלמים, להכניע את אנגוס גאן ולכבוש את השער המהיר ביותר בטורניר עד כה, 0:1 מהיר למרוקו. הסקוטים ניסו לחזור, שיפרו עמדות במחצית השנייה ואף דרשו שני פנדלים שלא נפסקו לאחר נפילות של ג'ון מקגין וסקוט מקטומיניי, אך לא הצליחו להכניע את יאסין בונו. למרות ההפסד, גורלה של סקוטלנד עדיין בידיה והיא תנסה להדהים את ברזיל ביום רביעי הקרוב.

ברזיל – האיטי 0:3 | חגיגה ברזילאית בפילדלפיה ובשורות ענק מניימאר

אחרי ה-1:1 המאכזב מול מרוקו במחזור הפתיחה, נבחרת ברזיל קיבלה בדיוק את מה שהיא הייתה צריכה: יריבה בהזמנה, חגיגת שערים ובשורות רפואיות. הסלסאו הביסו 0:3 את האיטי לעיני מעל 68 אלף צופים מוטרפים בפילדלפיה, ושלחו את הנבחרת ממרכז אמריקה הביתה (המודחת הראשונה של הטורניר).

קרלו אנצ'לוטי החליט לפתוח הפעם עם מתאוס קוניה בהרכב, וחלוץ מנצ'סטר יונייטד החזיר לו בענק עם צמד שערים וחגיגות ה"סרפינג" המפורסמות שלו. ויניסיוס ג'וניור בישל לקוניה את הראשון בדקה ה-32 לאחר הדיפה של השוער ג'וני פלאסיד, וכעבור מספר דקות קוניה שלח פצצה בשמאל לחיבורים וקבע 0:2. ויניסיוס עצמו חתם את תוצאת המשחק עוד לפני הירידה להפסקה. בסיום המשחק סיפק אנצ'לוטי את הכותרת של הלילה כשאמר כי "ניימאר החלים מפציעתו בשריר התאומים וצפוי לחזור להרכב ברזיל במשחק המכריע מול סקוטלנד במיאמי".

טורקיה – פרגוואי 1:0 | גבורה בעשרה שחקנים: פרגוואי הדהימה למרות האדום ההיסטורי

זה היה קרב הישרדות הירואי שנעל את משחקי הלילה עם סנסציה ענקית. למרות ששיחקה מחצית שלמה בעשרה שחקנים, נבחרת פרגוואי הציגה הגנת ברזל והצליחה לשמור על ה-0:1 הקטן-גדול שלה, שהנחיל לטורקיה הפסד כואב ומסבך לחלוטין את תמונת הבית.

כבר בדקה ה-2 של המשחק, חוליו אנסיסו מצא בכדור נהדר את מתיאס גלארזה, ששלח בעיטה מדויקת לרשת של אוגורג'אן צ'אקיר וקבע 0:1 מהיר לפרגוואי.

בתוספת הזמן של המחצית הראשונה, קשר פרגוואי, מיגל אלמירון, התעמת מילולית עם מרט מולדור הטורקי וכיסה את פיו עם ידו כדי להסתיר את דבריו. מולדור מיהר להתלונן, והשופט איוואן בארטון ניגש למסך ה-VAR ושלף לחובתו של אלמירון את הכרטיס האדום הראשון בהיסטוריית המונדיאלים שנפסק בעקבות כיסוי פה, חוק חדש וחסר פשרות שפיפ"א הציגה השנה.

למרות הלחץ הטורקי המאסיבי והבליץ על השער לאורך כל המחצית השנייה, הטורקים הציגו משחק התקפה עקר ולא הצליחו לנצל את היתרון המספרי. פרגוואי חוגגת שלוש נקודות של אופי, נחישות והמון דם, יזע ודמעות.