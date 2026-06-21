זלאטן איברהימוביץ' מנבא סנסציה: "הנבחרת הזאת מסוגלת לזכות במונדיאל"

נבחרת ארצות הברית ממשיכה להלהיב את המונדיאל הביתי שלה, ואחרי ה-0:2 המרשים על אוסטרליה שהבטיח להם רשמית את המקום בשלב הנוקאאוט, הם מקבלים גיבוי מאחד השמות הגדולים והצבעוניים ביותר בכדורגל העולמי. זלאטן איברהימוביץ' מאמין שחניכיו של מאוריסיו פוצ'טינו מסוגלים לחולל את אחת ההפתעות הגדולות בהיסטוריית הספורט – ולהניף את גביע העולם ביולי הקרוב.

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האמריקאים פתחו את הטורניר בסערה עם 1:4 מוחץ על פרגוואי (בזכות שער עצמי וכיבושים של ג'ובאני ריינה וצמד של פולארין באלוגון), והמשיכו עם הניצחון על האוסטרלים שהשלים ניצחונות רצופים בגביע העולם לראשונה מאז 1930.

"אם לא האמנתם קודם, אני אחזור על זה: תתחילו להאמין", אמר איברהימוביץ' בשידור ברשת Fox Sports. "כל המדינה מאחוריהם, וכשיש לך תמיכה כזו, קשה מאוד לנצח אותך. הם הציגו יכולת נהדרת, ובכנות, אוסטרליה בכלל לא היוותה איום. המומנטום איתם עכשיו וזה בדיוק מה שהם צריכים. הם רק צריכים להמשיך להביא את הביטחון הזה ממשחק למשחק".

כשנשאל זלאטן בצורה ישירה על ידי המגישה רבקה לאו האם פוצ'טינו ושחקניו יכולים להדהים את העולם ולזכות בטורניר, הוא ענה בנחרצות ובלי להסס: "כן".

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כזכור, ברשת FOX Sports האמריקאית, המשדרת את הטורניר, סימנו עוד בחודש מרץ האחרון את המטרה הגדולה: להפוך את המונדיאל הגדול בהיסטוריה (48 נבחרות) להצגה הכי טובה בעיר. לשם כך, החתימו ברשת את אגדת הכדורגל השוודית, שפרש מכדורגל ב-2023 עם 573 שערים בקריירה ו-34 תארים, כפרשן הבכיר של הערוץ לטורניר הנוכחי.

זלאטן, הידוע באופי הצבעוני שלו ובביטחון העצמי המופרז, הצטרף לצוות שידור נוצץ שכולל גם את אגדת נבחרת צרפת תיירי הנרי, ואת המגישה המוערכת רבקה לאו, שזכתה לקבל ממנו הלילה את הנבואה האופטימית לגבי סיכויי ההנפה של המארחת.