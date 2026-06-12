מונדיאל 2026: קנדה מחפשת ניצחון היסטורי נגד בוסניה | לקראת יום המשחקים השני
המארחות קנדה וארה"ב פותחות את המונדיאל נגד בוסניה הרצגובינה ופרגוואי בהתאמה • קנדה מחפשת ניצחון במשחק הראשון על אדמתה • ארה"ב ופרגוואי במאבק עיקש | לקראת יום המשחקים השני
בית ב' של מונדיאל 2026 יוצא לדרך והלילה (שישי) יירשם דף חדש בספרי ההיסטוריה של הכדורגל המקומי: נבחרת קנדה תארח את נבחרת בוסניה והרצגובינה באצטדיון טורונטו. מדובר במשחק המונדיאל הראשון אי פעם שנערך על אדמת קנדה, שזכתה בכרטיס האוטומטי לטורניר כאחת משלוש המארחות לצד ארצות הברית ומקסיקו. שתי הנבחרות מגיעות למפגש הראשון אי פעם ביניהן כשהן מציבות מטרות שונות לחלוטין: קנדה רוצה לנצל את הביתיות כדי למחוק רצף היסטורי עגום, בעוד בוסניה מחפשת להמשיך את מסע הקסם שהתחיל במוקדמות אירופה.
נבחרת ארצות הברית תפתח בלילה שבין שישי לשבת את קמפיין מונדיאל 2026 הביתי באצטדיון לוס אנג'לס מול פרגוואי הקשוחה. תחת שרביטו של המאמן החדש מאוריסיו פוצ'טינו, ה"סופר-איגלס" האמריקאים מחפשים מומנטום מוקדם בבית ד' המורכב, בזמן שפרגוואי מגיעה לטורניר לראשונה מאז 2010 ותנסה להפתיע למרות פציעה קריטית של הכוכב חוליו אנסיסו. כל הנתונים, הסטטיסטיקות וההרכבים המשוערים.
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ארצות הברית - פרגוואי: ניתוח סטטיסטי וסגלים
הנבחרות נפגשו לאחרונה למשחק ידידות בנובמבר האחרון בפנסילבניה, משחק שהסתיים בניצחון 2:1 לטובת ארצות הברית. המפגש הרשמי היחיד ביניהן במסגרת גביע העולם נערך במונדיאל הראשון בהיסטוריה בשנת 1930, אז ניצחה ארה"ב 3:0 משלושער היסטורי של ברט פייטנוד.
על פי מחשב העל של חברת הנתונים Opta, שכלל 10,000 סימולציות של המשחק, המארחת ארצות הברית זוכה לעדיפות קלה עם 39.8% סיכויים לצאת עם ידה על העליונה. הסיכוי לניצחון של פרגוואי מוערך ב-33.6%, בעוד שאפשרות של חלוקת נקודות בתיקו זוכה ל-26.6%.
דוחות הכשירות מראים כי מלבד חוליו אנסיסו הפצוע בפרגוואי, שני המאמנים נהנים מסגלים מלאים לחלוטין:
סגל ארצות הברית: מאט טרנר, מאט פריז, כריס בריידי, סרג'יניו דסט, כריס ריצ'רדס, אנטוני רובינסון, אוסטון טראסטי, מיילס רובינסון, טים רים, אלכס פרימן, מארק מקנזי, ג'ו סקאלי, טיילר אדמס, ג'ובאני ריינה, ווסטון מקני, כריסטיאן פוליסיק, ברנדן ארונסון, סבסטיאן ברהלטר, כריסטיאן רולדאן, מאליק טילמן, מקס ארפסטן, ריקרדו פפי, האג'י רייט, פולארין באלוגון, טימותי וואה, אלכס זנדחאס.
סגל פרגוואי: רוברטו פרננדז, אורלנדו גיל, גסטון אוליביירה, גוסטבו ולסקז, עומאר אלדרטה, חואן חוסה קאסרס, פביאן באלבואנה, ג'וניור אלונסו, חוסה קנאלה, גוסטבו גומז, אלכסנדרו מיידנה, דייגו גומז, מאוריסיו, אנדרס קובאס, דמיאן בובאדייה, אלחנדרו רומרו, חוליו אנסיסו (פצוע), ברייאן אוחדה, מתיאס גלארזה, רמון סוסה, אנטוניו סנאבריה, מיגל אלמירון, אלכס ארסה, גבריאל אוואלוס, גוסטבו קבאיירו, איסידרו פיטה.
המשחק ישודר בשעה 21:00 שעון מקומי בלוס אנג'לס (יום שבת בשעה 04:00 לפנות בוקר שעון ישראל) בשידור ישיר.
פרגוואי: הגנה קשוחה וחיסור משמעותי בחלק הקדמי
נבחרת פרגוואי (אלבאירוחה) חוזרת לבמה המרכזית של הכדורגל העולמי לראשונה מאז שנת 2010, אז רשמה את הישג השיא שלה והגיעה לרבע הגמר. החבורה של המאמן גוסטבו אלפארו הבטיחה את הכרטיס לאחר שסיימה במקום השישי והקשוח במוקדמות דרום אמריקה (CONMEBOL) עם 28 נקודות, כולל ניצחון יוקרתי 2:1 על אלופת העולם ארגנטינה.
פרגוואי ידועה בסגנון משחק זהיר, הגנתי ומחושב במיוחד. היא העפילה למונדיאל עם יחס השערים הנמוך ביותר מבין המעפילות בדרום אמריקה, כשהיא מתבססת בעיקר על מצבים נייחים (36% משעריה הובקעו מכדורים חופשיים או קרנות) ועל החלוץ אנטוניו סנאבריה.
יחד עם זאת, פרגוואי ספגה מכה מקצועית קשה בשבוע שעבר, כאשר כוכב הנבחרת ושחקנה של ברייטון, חוליו אנסיסו, נפצע במהלך האימונים וצפוי להחמיץ את משחק הפתיחה. בהיעדרו, עיקר העול ההתקפי ייפול על קשר ה-MLS דייגו גומז ועל מיגל אלמירון מניוקאסל.
עידן פוצ'טינו יוצא לדרך בארצות הברית
נבחרת ארצות הברית, שהעפילה אוטומטית לטורניר כאחת משלוש המארחות, מגיעה לגביע העולם עם לחץ ציבורי אדיר לעשות קפיצת מדרגה על הבמה הבינלאומית. לאחר ההדחה המאכזבת כבר בשלב הבתים של קופה אמריקה 2024, מונה מאוריסיו פוצ'טינו (לשעבר מאמן טוטנהאם וצ'לסי) במטרה לייצב את השורות ולבנות תלכיד שיכול להגיע רחוק.
במשחקי ההכנה האחרונים הציגה ארה"ב גרף שיפור מסוים: לאחר שני הפסדים קשים במרץ לבלגיה ופורטוגל, הקבוצה רשמה ניצחון 3:2 על סנגל והציגה משחק עיקש ותחרותי בהפסד 2:1 לגרמניה בשבוע שעבר בשיקגו, שם כבש אנטוני רובינסון שער שוויון זמני מרהיב.
מבחינה היסטורית, ארה"ב מציגה מאזן ביתי מצוין בשלבי בתים של גביעי העולם, כשהפסידה רק באחד מתשעת משחקי הבית האחרונים שלה בטורניר (3 ניצחונות ו-5 תוצאות תיקו). העיניים של האוהדים נשואות לקפטן והכוכב הגדול, כריסטיאן פוליסיק, שמגיע אחרי עונה מורכבת במילאן אך נחשב למנהיג הבלתי ערעור של החלק ההתקפי לצד פולארין באלוגון וג'ובאני ריינה.
ארה"ב - פרגוואי: בית ד' הקשה נפתתח
נבחרת ארצות הברית תפתח בלילה שבין שישי לשבת את משחקיה בטורניר הביתי במפגש מסקרן מול נבחרת פרגוואי במסגרת בית ד'. המשחק, שייערך באצטדיון לוס אנג'לס (Sofi), מסמן את תחילתו של עידן חדש עבור האמריקאים תחת הדרכתו של המאמן הארגנטינאי המוערך מאוריסיו פוצ'טינו.בבית שכולל גם את נבחרות אוסטרליה וטורקיה החזקה (בהנהגת ארדה גולר מריאל מדריד), שתי הנבחרות יודעות שכל נקודה במחזור הפתיחה תהיה קריטית במאבק על הכרטיס לשלב הנוקאאוט.
קנדה - בוסניה הרצגובינה: ניתוח סטטיסטי וסגלים
על פי מחשב העל של חברת הנתונים Opta, שכלל 10,000 סימולציות של המשחק, קנדה מסומנת כפייבוריטית ברורה לניצחון ב-58.3% מהתרחישים. הסיכוי לניצחון בוסני מוערך ב-20% בלבד, בעוד שתוצאת תיקו קיבלה סבירות של 21.7%. יחד עם זאת, בוסניה מסומנת כבעלת סיכוי של 60.6% להפתיע ולעלות לשלב הבא מבית ב', שכולל גם את נבחרת שווייץ.
שני המאמנים נהנים מסגלים מלאים לחלוטין, ללא פציעות או חיסורים משמעותיים של הרגע האחרון.
סגל קנדה המורחב: קריפו, סנט קלייר, גודמן, ג'ונסטון, ג'ונס, דה פוגרול, ווטרמן, קורנליוס, בומביטו, דייוויס, לארייה, שואנייר, אאוסטקיו, קונה, אחמד, אוסוריו, סיגור, סאליבה, לארין, ג'ונתן דייוויד, מילר, אולוואסיי, שאפלבורג, ביוקנן, פרומיס דייוויד.
סגל בוסניה המורחב: ואסיל, יורקאס, זלומיסליץ', מוז'אקיץ', חאדזיקדונוביץ', מוהארמוביץ', קולאסינאץ, דדיץ', קאטיץ', ראדליץ', צ'ליק, טאהירוביץ', גיגוביץ', באשיץ', שונייץ', ממיץ', חאדזיאחמטוביץ', בורניץ', מהמיץ', באזדאר, דמירוביץ', דז'קו, אלייבגוביץ', באיירקטארביץ', טבאקוביץ', לוקיץ'.
בוסניה והרצגובינה: סינדרלה עם מנהיג בן 40
מנגד, נבחרת בוסניה והרצגובינה מגיעה למונדיאל השני בתולדותיה (לאחר הופעת הבכורה בברזיל 2014) כשהיא נושאת את תואר ה"סינדרלה" הרשמית של שלב המוקדמות. החבורה של סרגיי ברבארז השיגה את הכרטיס האחרון מאירופה לאחר קמפיין דרמטי, ששיאו היה ניצחון מדהים בדו-קרב פנדלים על אלופת העולם לשעבר, נבחרת איטליה, במשחק הפלייאוף המכריע.
הבוסנים הציגו יכולת התקפית מרשימה במוקדמות וכבשו בכל אחד מעשרת משחקיהם. את הנבחרת מנהיג בגאון הקפטן הוותיק אדין דז'קו בן ה-40. חלוץ העבר האגדי של מנצ'סטר סיטי ורומא כבש שישה שערים בתשעה משחקים במהלך המוקדמות, והוא השחקן היחיד בסגל הבוסני שמחזיק בניסיון על במת המונדיאל, לאחר ששיחק ב-2014 ואף כבש בניצחון על איראן
קנדה: לחץ ביתי ויציבות הגנתית
עבור הקהל המקומי בטורונטו, הציפיות מנבחרת "העלה האדום" (Les Rouges) גבוהות מאי פעם. קנדה השתתפה בעבר בשני טורנירי מונדיאל (1986 ו-2022), אך הפסידה בכל ששת משחקיה, כשהיא כובשת שני שערים בלבד (אחד מהם שער עצמי) וסופגת 12.
אלא שתחת הדרכתו של המאמן האמריקאי ג'סי מארש, שהוביל את הנבחרת למקום הרביעי בקופה אמריקה 2024, קנדה מציגה כדורגל שונה לחלוטין. הנבחרת מגיעה לטורניר כשהיא בלתי מנוצחת בשמונת משחקיה האחרונים, ולא הפסידה אף משחק מאז תחילת שנת 2026.
המפתח המרכזי של מארש הוא היציבות ההגנתית. קנדה שמרה על רשת נקייה בשישה מתוך שמונת המשחקים הללו. בנוסף, האצטדיון בטורונטו נחשב למבצר מקומי, שבו הפסידה קנדה רק פעם אחת מתוך 28 המשחקים האחרונים שלה.
בחלק ההתקפי, העיניים נשואות אל עבר חלוץ יובנטוס, ג'ונתן דייוויד, שהיה מעורב ישירות בלמעלה משליש משעריה של קנדה בשני הטורנירים הגדולים האחרונים שלה, ולצידו כוכב באיירן מינכן אלפונסו דייוויס.
קנדה - בוסניה הרצגובינה: המפגש הראשון בין שתי הנבחרות
קנדה ובוסניה הרצגובינה מגיעות למפגש הראשון אי פעם ביניהן כשהן מציבות מטרות שונות לחלוטין: קנדה רוצה לנצל את הביתיות כדי למחוק רצף היסטורי עגום, בעוד בוסניה מחפשת להמשיך את מסע הקסם שהתחיל במוקדמות אירופה.