בית ב' של מונדיאל 2026 יוצא לדרך והלילה (שישי) יירשם דף חדש בספרי ההיסטוריה של הכדורגל המקומי: נבחרת קנדה תארח את נבחרת בוסניה והרצגובינה באצטדיון טורונטו. מדובר במשחק המונדיאל הראשון אי פעם שנערך על אדמת קנדה, שזכתה בכרטיס האוטומטי לטורניר כאחת משלוש המארחות לצד ארצות הברית ומקסיקו. שתי הנבחרות מגיעות למפגש הראשון אי פעם ביניהן כשהן מציבות מטרות שונות לחלוטין: קנדה רוצה לנצל את הביתיות כדי למחוק רצף היסטורי עגום, בעוד בוסניה מחפשת להמשיך את מסע הקסם שהתחיל במוקדמות אירופה.

נבחרת ארצות הברית תפתח בלילה שבין שישי לשבת את קמפיין מונדיאל 2026 הביתי באצטדיון לוס אנג'לס מול פרגוואי הקשוחה. תחת שרביטו של המאמן החדש מאוריסיו פוצ'טינו, ה"סופר-איגלס" האמריקאים מחפשים מומנטום מוקדם בבית ד' המורכב, בזמן שפרגוואי מגיעה לטורניר לראשונה מאז 2010 ותנסה להפתיע למרות פציעה קריטית של הכוכב חוליו אנסיסו. כל הנתונים, הסטטיסטיקות וההרכבים המשוערים.

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