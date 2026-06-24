הפדרציה הבין לאומית לכדורגל (פיפ"א) מעוניינת לשנות את חוקי דו-קרב הפנדלים בשלבי הנוקאאוט במונדיאל הנוכחי, כך שיוטל מטבע פעם אחת בלבד, והנבחרות יבחרו אם לבעוט את בעיטת העונשין הראשונה או לבעוט מול הקהל והאוהדים שלהן. כך דווח היום (רביעי) ב"טיימס" הבריטי.

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תחת חוקי המשחק הקיימים כיום, מבוצעות שתי הטלות מטבע בדו-קרב פנדלים - הראשונה כדי לקבוע איזו קבוצה תבעט ראשונה, והשנייה כדי לבחור באיזה שער תתבצע הבעיטה.

גורמים מתוך הארגון מסרו ל"טיימס" כי בכירים בפיפ"א ניהלו דיונים עם הוועדה הבין לאומית לכדורגל (IFAB), הגוף האחראי על חקיקת חוקי המשחק, בנוגע להחלת השינוי כבר בטורניר הנוכחי - על אף שהוא כבר בעיצומו. החלטת הוועדה תצטרך להתקבל לפני משחק הנוקאאוט הראשון ביום ראשון בערב כדי שניתן יהיה להשתמש בה לאורך הטורניר. בפיפ"א מאמינים כי השינוי יהפוך את דו-קרב הפנדלים להוגן יותר.

מחקר אקדמי משנת 2023 העלה כי לנבחרת שבועטת ראשונה יש סיכוי גבוה ב-22% לנצח, אם כי מחקריים אחרים טוענים כי היתרון, על אף שהוא עדיין קיים, קטן בהרבה. נכון לזמן פרסום הכתבה - ההחלטה הסופית על מבנה הטורניר ושיטת הניקוד טרם התקבלה באופן רשמי.