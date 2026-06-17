הפציץ שלושער ועשה היסטוריה: מסי השתווה למלך שערי המונדיאל בכל הזמנים

ליאו מסי רשם לפנות בוקר (רביעי) הישג בלתי נשכח כאשר הוליך את אלופת העולם ארגנטינה, לניצחון מרשים 0:3 על אלג'יריה עם שלושער מרהיב במשחק פתיחת הטורניר בקנזס סיטי. הפרעוש פתח את החגיגה בדקה ה-17 בבעיטה קשתית אמנותית, הכפיל את התוצאה מקרוב בדקה ה-60, וחתם את התוצאה בדקה ה-76 בטיל אדיר מקצה הרחבה. הייתה זו תצוגת תכלית פנומנלית של הקפטן, שסיפק תשובה מוחצת לכל מי שהטיל ספק בהחלטתו להמשיך לשחק במדים הלאומיים.

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ללא קשר, עם שריקת הפתיחה, ליאונל מסי, במשחקו ה-200 במדי הנבחרת, עשה היסטוריה כשחקן הראשון אי פעם שלוקח חלק בשישה מונדיאלים (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 ו-2026). כמו כן, כוכב נבחרת ארגנטינה כבר שבר את שיא המשחקים בגביע העולמי עם 27.

ההופעה המחשמלת של מסי באצטדיון בקנזס סיטי זיכתה אותו בכמה שיאים היסטוריים יוצאי דופן במעמד הבינלאומי הגדול מכולם. עם שלושת השערים הללו, העלה כוכב הנבחרת את מאזנו ל-16 שערים במשחקי הגביע העולמי, ובכך השתווה למירוסלב קלוזה הגרמני בראש טבלת כובשי כל הזמנים. בנוסף, שבוע בלבד לפני יום הולדתו ה-39, הוא נישל את יריבו המושבע כריסטיאנו רונאלדו מתואר השחקן המבוגר ביותר שחוגג שלושער במונדיאל.

במשחק עצמו, שהיה רווי באירועים קצביים, נפסלו שערים לשני הצדדים כבר בדקות הראשונות והסוערות של ההתמודדות. מסי עצמו אף ניצל מכרטיס לחובתו בעקבות תיקול פראי במהלך המחצית הראשונה. בסיום, האלופה המכהנת השיגה את שלוש הנקודות הראשונות שלה בבית י', ומחכה לה כעת מפגשים מסקרנים מול נבחרות אוסטריה וירדן בהמשך הדרך.

הניצחון הנוכחי מהווה תקדים היסטורי עבור ארגנטינה, שכן זו הפעם הראשונה שבה היא מנצחת במשחק פתיחה של מונדיאל כאלופה מכהנת, לאחר שכשלה בכך בטורנירים של 1982 ו-1990. כעת, האלביסלסטה מכוונת מטרה להפוך לנבחרת השלישית בלבד בהיסטוריה שמצליחה להגן על תוארה בהצלחה ולזכות בגביע עולמי רביעי. לאור העובדה שמסי רחוק שער בודד משבירת שיאו של קלוזה לחלוטין, העיניים של עולם הכדורגל כולו יופנו שוב אל עבר הכוכב הארגנטינאי ביום שני הקרוב נגד אוסטריה.