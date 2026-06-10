רגע לפני שריקת הפתיחה של מונדיאל 2026 במקסיקו סיטי, אחת מחברות מחקרי ההשקעות הבולטות בעולם החליטה להפנות את המודלים המתמטיים שלה לעבר הנכס היקר מכולם - כדורגל. חברת BCA Research ממונטריאול פרסמה את המהדורה השלישית של מה שהיא מכנה "התחזית החשובה ביותר מבין הלא-חשובות". החברה משתמשת במודל סטטיסטי קנייני דו-שלבי כדי לנבא את זהות המנצחת של הטורניר.

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בשונה מפרשני הספורט המסורתיים, הגישה של החברה האנליטית מושרשת עמוק באותן דיסציפלינות מתמטיות שבהן היא משתמשת לניתוח אג"ח ריבוני ושווקי מניות. ויש לה קבלות - המודל, שרץ החל ממונדיאל 2018, חזה במדויק את זכייתה של צרפת ברוסיה, ובשנת 2022 חזה כי ארגנטינה תניף את הגביע בתום דו-קרב פנדלים דרמטי, הישג מדהים בהתחשב למה שאפיין את הטורניר בקטאר.

לפי הדו"ח, צרפת תניף את הגביע לאחר שתנצח את פורטוגל בגמר הגדול, בעוד אנגליה וספרד יארזו מזוודות בחצי הגמר.

הנוסחה: יתרון ביתי מוגבר ו"קללת האלופה" של מסי

המודל הכלכלי של 2026 פועל בשני שלבים מובחנים.

שלב הבתים: מתבסס על נתונים מחמשת המונדיאלים האחרונים ומשקלל משתנים כמו דירוג שחקנים ממוצע, מהירות קו ההתקפה ומשתנה מיוחד של "יתרון ביתיות", המעניק תוספת של 24% להסתברות הניצחון של המארחות (ארה"ב, מקסיקו וקנדה) בכל משחק.

שלבי הנוקאאוט: שלב זה מכויל על משחקי נוקאאוט משנת 2006 ואילך. כאן, סינרגיה קבוצתית ברמת המועדונים וניסיון ההתקפה (הנמדד במספר הופעות בינלאומיות ולא בגיל) מקבלים את המשקל הגבוה ביותר.

בנוסף, הכלכלנים הטילו סנקציה סטטיסטית מיוחדת של 20% פגיעה בסיכויי הניצחון של נבחרת ארגנטינה תחת הכותרת "קללת האלופה" (Winner's Curse dummy), המשקפת את הנטייה ההיסטורית של אלופות מכהנות לאכזב בטורניר העוקב, בדיוק כפי שקרה לספרד ב-2014 ולגרמניה ב-2018.

ג'רמי פלוסו, האסטרטג הראשי של BCA, הסביר בראיון ל-Euronews כי המודל מדויק בהרבה בשלבי הנוקאאוט מאשר בשלבי הבתים. הסיבה היא חוסר הניבוי של נבחרות שמנצחות את שני המשחקים הראשונים, מבטיחות העפלה, ואז מעלות הרכב משני למשחק השלישי (כמו ההפסד של צרפת לתוניסיה בקטאר).

צרפת פייבוריטית, טוכל משלם את המחיר

המספרים היבשים בשוק תומכים לחלוטין במודל. על פי נתוני אתר Transfermarket, לצרפת יש את הסגל היקר ביותר בטורניר הנוכחי, עם שווי שוק משולב של 1.476 מיליארד אירו, פי שלושה מהממוצע של 48 הנבחרות המשתתפות. קיליאן אמבפה לבדו שווה כ-200 מיליון אירו (13% משווי הסגל כולו). המודל חוזה כי החבורה של דידייה דשאן תנצח את ספרד בחצי גמר צמוד במיוחד (52.5% סיכויי העפלה לצרפתים). "ההבדל הדרמטי נובע מאיכות שחקני ההתקפה של צרפת מול ספרד. בשלבי הנוקאאוט, איכות וניסיון ההתקפה הם פקטור מכריע", מסביר פלוסו.

בצד השני של העץ, המודל קובע כי פורטוגל תדיח את אנגליה בחצי הגמר עם 55.2% סיכויי העפלה. על פי האנליסטים, מי שהטה את הכף לטובת הפורטוגלים הוא לא אחר מאשר מאמן אנגליה החדש, תומאס טוכל, שקיבל החלטה שנויה במחלוקת והשמיט מהסגל הסופי שלו את הכוכבים קול פאלמר, פיל פודן והבלם הארי מגווייר.

שווקי הניבוי הדיגיטליים מעט חלוקים

האנליסטים של BCA השוו את המודל שלהם מול שווקי הניבוי הדיגיטליים הפופולריים, ומצאו כמה פערים מעניינים.

באתר Polymarket: צרפת וספרד צועדות ראש בראש במקום הראשון עם 16% סיכויי זכייה כל אחת, אנגליה שלישית (11%) ופורטוגל רק במקום הרביעי עם 10% (לעומת 16.4% שהמודל של BCA מעניק לה).

בפלטפורמת Kalshi: ספרד מובילה את טבלת ההסתברויות עם 16.5%, צרפת שנייה (16.3%) ופורטוגל שלישית (10.3%).

כמו כן, ענקית הבנקאות וההשקעות האמריקנית, גולדמן זאקס שחררה השבוע את דו"ח תחזיות המונדיאל הרשמי שלה, המבוסס על מודל מתמטי שניתח כ-20,000 משחקים בינלאומיים מאז שנת 1978. המודל הכלכלי, שלוקח בחשבון ביצועי עבר, מומנטום, כישרון התקפי ונתונים גיאוגרפיים, סימן מועמדת אחת ברורה להנפת הגביע והיא ספרד. אם כי כלכלני הבנק מזהירים בעצמם: "הכדורגל מתאפיין בחוסר צפיות מובנה והמודל מוגבל".

אם המודל המתמטי של הכלכלנים יפגע בפעם השלישית ברציפות, אנחנו צפויים לרגע היסטורי, שכן דידייה דשאן יהפוך למאמן השני בלבד בהיסטוריה שזוכה בשני מונדיאלים (אחרי ויטוריו פוצו האיטלקי), בעוד כריסטיאנו רונאלדו (41) ייפרד מהבמה הבינלאומית בטורניר האחרון שלו אחרי הפסד דרמטי בגמר.