טורניר מונדיאל 2026 בצפון אמריקה לא הולך להיות רק הגדול ביותר בהיסטוריה של הכדורגל העולמי; הוא מסתמן כאחד האירועים השאפתניים, המורכבים והחריגים ביותר שפיפ"א (FIFA) ארגנה אי פעם. עם שילוב חסר תקדים של שלוש מדינות מארחות, הרחבת פורמט דרמטית ואמריקניזציה מוחלטת של חוויית הבידור, הטורניר הנוכחי עומד לשנות לחלוטין את כל מה שהכרנו על גביע העולם.

רגע לפני שארצות הברית, קנדה ומקסיקו פותחות את השערים בין ה-11 ביוני ל-19 ביולי, ריכזנו עבורכם את חמש העובדות המרכזיות והמסקרנות ביותר שמגדירות מחדש את חוקי המשחק.

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1. מהפכת ה-48: הטורניר הגדול בהיסטוריה

לראשונה מאז ומעולם, 48 נבחרות לאומיות יקחו חלק בטורניר, זינוק משמעותי מ-32 הנבחרות ששיחקו בקטר 2022.

הפורמט החדש יכלול 12 בתים של ארבע נבחרות כל אחד, מה שיקפיץ את מספר המשחקים הכולל מ-64 ל-104 מפגשים.

כתוצאה מכך, הטורניר כולו יתארך וייפרס על פני 39 ימים. המהלך הרחב נועד לאפשר ייצוג מוגבר לנבחרות מאפריקה, אסיה וצפון-מרכז אמריקה (CONCACAF), ומעניק הופעות בכורה היסטוריות למדינות כמו ירדן ואוזבקיסטן.

2. איחוד שלוש המעצמות: 16 ערי אירוח

ארצות הברית, מקסיקו וקנדה יחלקו ביניהן את חובות האירוח של הטורניר – הפעם הראשונה שבה מונדיאל גברים מתפצל בין שלוש מדינות שונות. המשחקים ישוחקו ב-16 ערי אירוח שונות ברחבי היבשת, מוונקובר שבקנדה, דרך מקסיקו סיטי ועד למיאמי שבארה"ב.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

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האמריקאים יארחו את רוב המשחקים, כולל את כל שלבי הנוקאאוט המכריעים החל משלב רבע הגמר ועד להנפת הגביע.

3. אצטדיון האצטקה עושה היסטוריה עולמית

אצטדיון ה"אצטקה" (Estadio Azteca) המפואר במקסיקו סיטי, שנבחר להירשם כמגרש שבו יתקיים משחק הפתיחה החגיגי, יהפוך לאצטדיון הראשון בהיסטוריה שמארח משחקים בשלושה מונדיאלים שונים (לאחר שאירח את טורנירי 1970 ו-1986).

המגרש האגדי חתום על שניים מגמרי המונדיאל הבלתי נשכחים בהיסטוריה – הזכייה של פלה וברזיל ב-1970 והנפת הגביע של דייגו מראדונה וארגנטינה ב-1986. לכבוד המאורע, הרשויות במקסיקו אף הציבו פסל ענק של פלה מחוץ לאצטדיון המשופץ.

4. אזהרת האקלים: סכנת החום הקיצוני שמדאיגה את המומחים

אחד הנושאים המדוברים והמדאיגים ביותר סביב הטורניר הנוכחי הוא מזג האוויר. דו"ח מיוחד של ארגון המדע הבינלאומי WWA מזהיר כי כמעט רבע מכלל 104 המשחקים עשויים להיות משוחקים תחת תנאי חום ולחות קיצוניים ומסוכנים לשחקנים ולאוהדים.

ערים כמו מיאמי, קנזס סיטי ופילדלפיה הן החשופות ביותר לגל החום במהלך חודשי יוני ויולי. מומחי בריאות וביצועי ספורט כבר פנו במכתב פתוח לפיפ"א בדרישה להחמיר את נהלי הפסקות השתייה, בטענה שההנחיות הנוכחיות קצרות מדי ואינן מספקות הגנה אמיתית לספורטאים.

5. כדורגל פוגש את הפופ: מופע מחצית בסגנון הסופרבול

פיפ"א החליטה לאמץ לחלוטין את תרבות הספורט והבידור האמריקאית, ולראשונה בתולדות הטורניר, משחק הגמר יכלול מופע מוזיקלי גרנדיוזי ונוצץ במהלך הפסקת המחצית – בדיוק כמו ב"סופרבול". הגמר הגדול ייערך באצטדיון "מטלייף" בניו ג'רזי, והמופע יופק בשיתוף פעולה עם ארגון Global Citizen ובהובלתו של כריס מרטין, סולן להקת קולדפליי. רשימת האמנים שכבר הבטיחו את השתתפותם על הבמה כוללת שמות ענק כמו שאקירה, מדונה ולהקת ה-K-Pop הפנומנלית BTS.