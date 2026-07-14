המתדלקים האמריקנים לא התפנו מנתב"ג - ואלפי כרטיסי טיסה בסכנת ביטול

ההסלמה מול איראן גוררת איתה השלכות רבות על חיי היום יום שלנו, כמו עלייה במחירי הדלק וחוסר ודאות. נראה שהנושא הכי בוער עבור ישראלים רבים - הוא אם הם יוכלו לצאת לחופשות הקיץ בחו"ל. התשובה לשאלה - לא אופטימית. ל-i24NEWS נודע כי למרות ההסכם מול ארצות הברית לפינוי מתדלקים מנתב"ג – הכמות אפילו עלתה, וקיים חשש אמיתי שאלפי כרטיסי טיסה יבוטלו בקיץ.

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בחודש שעבר פרסמנו לראשונה כי צבא ארצות הברית החל לצמצם את נוכחות מטוסי התדלוק בנתב"ג בעקבות בקשה רשמית מצד ישראל, כדי להגדיל את קיבולת המטוסים האזרחיים לקראת חופשות הקיץ הצפויות. מטוסי התדלוק תוכננו לעבור לבסיסים אחרים במזרח התיכון, ולא לרדת מפריסת הכוחות.

כעת אנו מפרסמים כי בצל ההסלמה הנוכחית מול איראן, ולאור התקיפות של ארצות הברית בלילות האחרונים, פינוי המטוסים הוקפא, ואף נוספו חדשים. על פי ההסכם, צבא ארצות הברית היה צריך להשאיר 20 מטוסי תדלוק בנתב"ג, ובפועל חונים היום כ-33 מטוסים בארץ, כולל ארבעה שהתווספו אחרי ההחלטה לפינוי.

הצמצום הצפוי בטיסות במהלך עונת השיא של חופשות הקיץ עתיד להתחיל כבר באוגוסט.