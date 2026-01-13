מבצע החורף: ההנחות במאות מלונות ברחבי הארץ - חוזרות

התאחדות המלונות בישראל משיקה היום (שלישי) בפעם הרביעית את מבצע ההנחות "Hotels72", במסגרתו יוצעו הנחות משמעותיות במאות בתי מלון ברחבי הארץ. המבצע יחל היום בשעה 12:00 ויימשך 72 שעות בלבד עד יום שישי, ה-16 בינואר בשעה 12:00

במהלך המבצע יינתנו הנחות החל מ-25% בהזמנת חופשה שתתקיים בין ה-13 בינואר ל-21 במרץ 2026, כולל סופי שבוע וחופשת פורים. במבצע משתתפים כ-250 בתי מלון מכל הסוגים והרמות, וההנחות יינתנו ללא תלות בהרכב הנופשים, סוג החדר או סוג הפנסיון.

בניגוד למבצעים קודמים, ההזמנות יתבצעו הפעם ישירות דרך אתרי המלונות ומרכזי ההזמנות שלהם, זאת בשל עבודות על מנוע הזמנות חדש של התאחדות המלונות. רשימת המלונות המשתתפים זמינה באתר וברשתות החברתיות של התאחדות המלונות.

מנכ"לית התאחדות המלונות בישראל, סיון דטאוקר, מסרה כי המבצע נועד לאפשר לציבור ליהנות מחופשה ישראלית איכותית במחירים נגישים, ובמקביל לחזק את ענף המלונאות והתיירות בתקופה מאתגרת. לדבריה, מדובר במסורת שמוכיחה את עצמה ומספקת ערך צרכני אמיתי לציבור.