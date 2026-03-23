הדרך לחופשת הפסח מסתבכת: ביטולים המוניים לאחר ההגבלות בטיסות מנתב"ג

רגע לפני אחת מתקופות השיא של הישראלים בחו"ל, חופשת פסח, דווקא עכשיו מגיעה המכה הגדולה לענף התעופה. ביטולי טיסות, צמצומים חריגים, והנחיות חדשות שנכנסו לתוקף בעקבות החלטת משרד התחבורה - ומשנות לגמרי את הדרך בה הישראלים יטוסו.

פסח הוא לא עוד חג, זו אחת התקופות העמוסות ביותר בשנה בנתב"ג - עם מאות אלפי ישראלים שאמורים לצאת לחופשות משפחתיות מעבר לים. אך השנה, במקום לארוז את המזוודות, רבים מוצאים את עצמם תקועים בין ביטול לחישוב מסלול מחדש.

בינתיים, חברות התעופה הישראליות משנות נהלים ופועלות במתכונת חירום כשארקיע מעבירה חלק גדול מפעילותה לטאבה ולעקבה, אל על מצמצת לכ-5% בלבד מהיקף הטיסות הרגיל וישראייר מתמקדמת ביעדים קרובים בלבד.

המשמעות: פחות טיסות, פחות מושבים. ובפועל - אלפי ישראלים שצריכים להתחרות על מספר מצומצם מאוד של מקומות. כבר החל מהערב - הידוק נוסף ומשמעותי במיוחד במתווה.

השינויים בטיסות היוצאות

במקום 150 נוסעים במטוס - 50 בלבד

במקום 2 טיסות בשעה - אחת בלבד

המשמעות: קיצוץ של עשרות אחוזים בהיצע, דווקא בשיא הביקוש של השנה. עם זאת, הטיסות הנכנסות לישראל ממשיכות לפעול כרגיל, כדי לאפשר לישראלים לחזור הביתה. פסח השנה היה אמור להיות חג של יציאה מהשגרה, אבל עבור רבים הוא מתחיל דווקא בחוסר ודאות לגבי החופשה - שכנראה תידחה לחג הבא.

