קבוצת לופטהנזה החלה בביטולי טיסות לישראל וממנה

קבוצת לופטהנזה, הכוללת את לופטהנזה, SWISS, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורווינגס, מודיעה הערב (רביעי) כי בשל המצב במזרח התיכון, כל הטיסות אל ומישראל יופעלו במתכונת של טיסות יום בלבד בין ה-15 ל-19 בינואר. המשמעות - הטיסות הלילה מבוטלות.

לדבריהם, השינוי נועד לאפשר לצוותי האוויר לשוב לבסיסם ללא לינה בישראל. כתוצאה מכך, ייתכנו ביטולים חלקיים של טיסות, ונוסעים מושפעים יקבלו העברה אוטומטית לטיסה חלופית או יוכלו לשנות את מועד הטיסה לתאריך מאוחר יותר.

קבוצת לופטהנזה מסרה כי בטיחות הנוסעים ואנשי הצוות היא בראש סדר העדיפויות, והיא ממשיכה לעקוב מקרוב אחר המצב ולהעריך את ההתפתחויות בימים הקרובים.

מדוברות רשות שדות התעופה נמסר כי "נכון לעת זו, שדות התעופה פועלים כסדרם וללא כל שינוי, יחד עם זאת, ובשל המצב הקיים, מומלץ להתעדכן באופן שוטף מול חברות התעופה. במידה ויחול עדכון כלשהו, תפורסם הודעה לציבור בהתאם".