וויז אייר מאריכה את ביטול הטיסות לישראל וממנה עד 20 באפריל

בעקבות המלחמה עם איראן: חברת התעופה וויז אייר הודיעה היום (שלישי) כי היא מאריכה את ביטול הטיסות אל ישראל וממנה עד ל-20 באפריל.

חברות תעופה זרות רבות נוספות כבר הודיעו על הארכות נוספות, בהן הענקית האמריקנית "דלתא", שהודיעה כי לא תשוב ארצה עד 31 במאי. "יונייטד" עד 15 ביוני, ו"איזי ג'ט" הודיעה שלא תשוב לפחות עד סוף אוקטובר הקרוב.

בתוך כך, ארקיע הודיעה כי לא תוציא טיסות מנמל התעופה בעקבה, שהיווה בפועל חלופה לנמל התעופה בן גוריון - בשל שינוי דרמטי של הרשויות בירדן הנוגע למדיניות הטיסות משטחה.

במסגרת שינוי המדיניות החדש, הרשויות בירדן לא מאפשרות לחברה להפעיל טיסות ליעדים ארוכי טווח באמצעות מטוסים של חברות אירופאיות. המשמעות היא, שלמטוסים אירופאים אסור להמריא מירדן לטיסות ליעדים ארוכי טווח, אך הדבר היה מתאפשר במידה ואלו היו מטוסים ירדנים או של חברות מקומיות.