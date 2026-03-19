יציאת מצרים הפוכה: הישראלים שעוקפים את נתב"ג דרך טאבה

התייר הישראלי ידוע בתושייה שלו, והפעם היעד הפופולרי בדרך לאירופה או לארה"ב הוא דווקא סיני. בשל השינויים בלוח הטיסות מישראל, אלפי נוסעים, ממשפחות ועד סטודנטים זרים - בוחרים לחצות את הגבול בטאבה ולהמשיך משם בטיסות המשך.

המעבר הדרומי הפך למוקד פעילות שעובד מסביב לשעון, כאשר המצרים כבר הספיקו לעדכן את תעריפי הכניסה. ארגוני סיוע והתארגנויות פרטיות מפעילים מערכי אוטובוסים מאובטחים שמובילים את הנוסעים מירושלים ועד לטרמינלים בסיני, מה שהופך את המסע הארוך לאופציה נגישה עבור מי שלא מוכן לוותר על הנסיעה שלו.

לצד הטיסות מסיני, המציאות בשטח מזכירה שגם בתוך הארץ הרוח הישראלית קיימת. בעוד שרבים יוצאים לנפוש או לבקר משפחות בחו"ל, מתנדבים רבים עולים לצפון כדי להעניק הפוגה לתושבים שנשארו בקו העימות. השילוב בין החיפוש אחר שקט בחוץ לבין העזרה ההדדית בפנים יוצר תמונה ייחודית בימים מאתגרים.

