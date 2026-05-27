חברת התעופה "אתיופיאן איירליינס" הודיעה היום (רביעי) על השקת קו חדש עונתי לאי מאוריציוס, אחד מיעדי הנופש המבוקשים בעולם. במהלך עונת הקיץ הקרובה תפעיל החברה שלוש טיסות שבועיות בין אדיס אבבה למאוריציוס, ובכך נוסעים מישראל יוכלו לטוס לאי עם עצירת ביניים. הקו החדש יפעל החל מ-12 ביולי ועד 30 בספטמבר.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

מדינת האיים מאוריציוס, המשויכת ליבשת אפריקה וממוקמת באוקיינוס ההודי, נחשבת לאחד מיעדי הנופש היוקרתיים בעולם והידידותיים ביותר לקהל הישראלי. המדינה מציעה שילוב של חופים טרופיים, אתרי נופש, שמורות טבע ונופים ייחודיים.

עד היום הדרך העיקרית להגיע לאי בטיסה הייתה עם עצירת ביניים בסיישל. פתיחת הקו החדש מקלה את דרכי ההגעה ליעד עבור התייר הישראלי ומאפשרת גם לבקר ביעד נוסף - בירת אתיופיה, אדיס אבבה.