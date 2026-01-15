ברקע המתיחות במזרח התיכון, חברת התעופה הלאומית של ספרד, "איבריה", הודיעה היום (חמישי) על ביטול טיסות הלילה שלה לישראל עד תאריך 20 בינואר 2026 - כשכעת יופעלו טיסות יום בלבד.

אתמול הודיעה קבוצת לופטהנזה, הכוללת את לופטהנזה, SWISS, אוסטריאן איירליינס, בריסל איירליינס ויורווינגס, כי בשל המצב במזרח התיכון, כל הטיסות אל ומישראל יופעלו במתכונת של טיסות יום בלבד בין ה-15 ל-19 בינואר.

לדבריהם, השינוי נועד לאפשר לצוותי האוויר לשוב לבסיסם ללא לינה בישראל. כתוצאה מכך, ייתכנו ביטולים חלקיים של טיסות, ונוסעים מושפעים יקבלו העברה אוטומטית לטיסה חלופית או יוכלו לשנות את מועד הטיסה לתאריך מאוחר יותר. קבוצת לופטהנזה מסרה כי בטיחות הנוסעים ואנשי הצוות היא בראש סדר העדיפויות, והיא ממשיכה לעקוב מקרוב אחר המצב ולהעריך את ההתפתחויות בימים הקרובים.