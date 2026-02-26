ליקוי ירח מלא יופיע בקרוב בשמיים: מה בכל זאת נצליח לראות ואיפה כדאי ללכת?

ליקוי ירח מלא יופיע ביום השלישי הבא, ה-3 במרץ, ובמועד זה הירח ייצבע בגווני אדום, וכמו שרבים נוהגים לכנות - "ירח דם". עם זאת, את הליקוי יהיה קשה לראות בשמי ישראל - שכן הוא יימשך במהלך שעות הבוקר. אלו שכן יזכו ליהנות מהמחזה יהיו במזרח אסיה, אוסטרליה ומערב ארצות הברית וקנדה.

עם זאת, יש כמה כוכבים שכן נוכל לראות היטב בתקופה הקרובה, שאף נחשבת כאחת הטובות לתצפיות כוכבים. תופעת ה"נוקטוריזם" (Noctourism - תיירות לילה) החלה לצבור תאוצה בשנה האחרונה והמדבר הישראלי הופך לזירה של מחקר, צילום וחוויה קוסמית.

צייד הלילה וכיפות הקוטב של מאדים

מוקד העניין המרכזי בשמי החורף שייך לקבוצת הכוכבים אוריון, המזוהה כ"הצייד". בלב הקבוצה שוכנת ערפילית אוריון ענן גז ואבק עצום שבו "נולדים" כוכבים חדשים. גם בעזרת טלסקופים ביתיים מודרניים, ניתן להבחין במבנה המורכב של הערפילית בחדות, שהייתה בעבר שמורה רק למצפי כוכבים מקצועיים.

לצד אוריון, גם כוכב הלכת מאדים נמצא בתקופה זו במיקום אידיאלי לצפייה. תנאי הראות המשופרים של העונה הקרה מאפשרים לציבור הרחב להבחין אפילו בכיפות הקוטב הלבנות של כוכב הלכת האדום.

הסוד של האוויר הקר: למה דווקא עכשיו?

מבחינה פיזיקלית, לחורף יש יתרון אדיר על פני הקיץ הישראלי. האוויר הקר מסוגל להכיל פחות אדי מים מאשר האוויר החם והלח של יולי-אוגוסט. עבור הצופים בכוכבים, המשמעות היא יציבות אטמוספרית גבוהה, המכונה בשפה המקצועית "Seeing".

הלחות הנמוכה והשקיעה המוקדמת מייצרות חלון זמן צלול, שבו אור הכוכבים עובר דרך שכבות אוויר נקיות מעיוותים. התוצאה: מבט חד וברור בפרטים הקטנים ביותר של מערכת השמש והגלקסיה, כאילו הסרנו מסך של אדים מעל עינינו.

איפה הכי כדאי לבצע תצפיות כוכבים?

- מכתש רמון: מומלץ ללון בחאן בארות המציע את "גן החלל" המוסדר, או לברר מול אחד המלונות במצפה רמון, שכן חלקם מקיימים ערבי תצפית מודרכים.

- פארק תמנע: מקום מושלם לאלו המשלבים צילום ולינה. תצורות הסלע המרהיבות תחת כיפת השמיים יוצרות לייצר בעבורכם תמונות מהיפות שתוכלו לבקש.

- מועצה אזורית הערבה התיכונה: יישובים כמו צוקים וספיר מציעים ריחוק מקסימלי מזיהום אור. אזור זה יוכל להציע תצפית אידיאלית למי שמחפש שקט וחושך מוחלט.

טיפ מקצועי למתחילים

למרות האתגר שבשהייה בחוץ בלילות הקרים, התוצאה שווה את זה. כדי ליהנות מראות מושלמת, מומלץ להוציא טלסקופ החוצה כחצי שעה לפני תחילת התצפית. פעולה זו מאפשרת לעדשות להגיע לשיווי משקל תרמי עם הסביבה, מונעת עיוותים אופטיים ומבטיחה חוויית צפייה צלולה לשמיים.

בצאתכם לתצפית, הצטיידו בפנס עם אור אדום בלבד. כדאי לדעת שהאור הלבן הורס את יכולת הראייה בחושך (שלוקח לעין כ-20 דקות לבנות), ושמירה על החושך היא הכלל הראשון של כל אסטרונום מתחיל.