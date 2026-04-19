נשיא ארגנטינה חווייאר מיליי מבקר בימים אלה בישראל. משרד ראש הממשלה, לצד משרדי התחבורה והאוצר הודיעו היום (ראשון) על פתיחת קו תעופה ישיר בין ישראל לארגנטינה, שיתופעל על ידי חברת אל על.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

כחלק מהשקת הקו החדש - המדינה תספק "כרית ביטחון" כלכלית לאל על מקופת המדינה. לפי גורמים באוצר, מדובר בתקציב שתקבל החברה "רק אם הקו לא יהיה כלכלי". כרית ביטחון זו מוערכת בסך של כ-40 עד 45 מיליון שקלים, מספר כפול - ואף יותר מכך - מזה שאושר בהחלטת הממשלה בדצמבר 2025.

כאמור, בהודעת המשרדים נמסר כי קו התעופה, שקודם בחודשים האחרונים במשרד האוצר, נועד לתמוך בהעמקת הקשרים הכלכליים בין ישראל לארגנטינה, להקל על פעילות עסקית ושיתופי פעולה בינלאומיים, ולתרום להרחבת היקפי הסחר וההשקעות בין ישראל למדינות אמריקה הלטינית. בנוסף, צפוי הקו לשפר את הנגישות התחבורתית בין המדינות, לעודד תיירות נכנסת ויוצאת ולהנגיש יעדים מרוחקים לציבור הישראל.

ראש הממשלה, בנימין נתניהו ציין כי "הטיסות הישירות בין ישראל לארגנטינה יקרבו את הידידות בין המדינות שלנו עוד יותר. יחד עם חברי הנשיא מיליי, אנחנו מרחיבים את שיתוף הפעולה בכלכלה, בטכנולוגיה, בביטחון ועכשיו גם בתעופה ובתיירות בקשר ישיר ומהיר. נמשיך לחבר את ישראל לעולם - ואת העולם לישראל".

שרת התחבורה, מירי רגב הוסיפה: "הקו הישיר לארגנטינה, זהו מהלך אסטרטגי שמחזק את החיבור של ישראל לעולם ומרחיב את מפת התעופה שלנו ליבשות חדשות. בתקופה מורכבת, שבה שמירה על שמיים פתוחים היא משימה לאומית, אנחנו ממשיכים לפעול בנחישות כדי לייצר רציפות תחבורתית, להנגיש יעדים חדשים לאזרחי ישראל ולחזק את הכלכלה, התיירות והקשרים הבינלאומיים. נמשיך לפתוח עוד ועוד קווים, לחזק את התחרות ולהבטיח לציבור הישראלי תעופה נגישה, בטוחה ומתקדמת".

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ': "קידום קו תעופה ישיר בין ישראל לארגנטינה הוא חלק ממאמץ רחב לחזק את החיבורים הכלכליים והאסטרטגיים של ישראל עם שווקים בינלאומיים. בתקופה הנוכחית יש חשיבות מיוחדת להעמקת הקשרים עם מדינות ידידות וליצירת תשתיות שיתמכו בצמיחה, במסחר ובתנועת אנשים".

יו"ר דירקטוריון אל על, עמיקם בן צבי: "פתיחת הקו הישיר בין ישראל לארגנטינה, עליו עמלנו בחודשים האחרונים, בשיתוף פעולה עם המדינה הוא מהלך מבורך. עבורנו זה קו היסטורי ומרגש, שמשקף את מחויבותנו להרחיב את החיבור של ישראל לעולם. אנו גאים להמשיך ולבנות את התשתית התעופתית שמחברת את ישראל לעולם, ולהבטיח כי דגל ישראל ימשיך להתנוסס בגאווה גם ביעדים רחוקים".