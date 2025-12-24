סקי, שלג ונוף מגלויה: חופשות החורף שהישראלים גילו מחדש

לפי התמונות באינסטגרם - יש תחושה שכולם נסעו השנה לחופשת סקי. שלג בלי סוף, משקפי סקי, חליפות צבעוניות ונופים שנראים כמו גלויה. אבל אם פעם חופשת סקי הייתה מותרות של עשירים בלבד - היום הסיפור נראה אחרת לגמרי. כתבת התיירות יולי סלומון הביאה הערב (רביעי) ב"מהדורה המרכזית" את כל הפרטים על חופשות החורף שהישראלים גילו מחדש.

גם משפחות, גם קבוצות חברים, וגם כאלה שמעולם לא עמדו על מגלשיים - כולם מגיעים לאתרי הסקי הגדולים באירופה, ובוחרים חופשה לפי היעד - וגם לפי התקציב. מגיאורגיה ועד אוסטריה - ההיצע התרחב, התחרות גדלה - והמחירים, לפחות בחלק מהיעדים, דווקא ירדו. אז איזה יעדים הכי פופולריים וכמה תצטרכו לשלם?

צפו בכתבה המלאה - בראש העמוד