למרות אזהרת המסע: הישראלים שבוחרים לבלות את הקיץ מעבר לגבול

עד ה-7 באוקטובר, סיני הייתה מלאה בתיירים ישראלים. מאז, אזהרת המסע לחצי האי השכן הוחמרה, ורבים נרתעו להגיע לכאן. למרות זאת, אלו המכירים את המקום עדיין המשיכו לפקוד את חופי הטורקיז האהובים והמשיכו ליהנות מהאווירה הרגועה והמנותקת.

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התורים המוכרים במעבר טאבה התקצרו, והנהגים המקומיים מכירים בעל פה את השירים שהתיירים מישראל אוהבים. האווירה במקום מרגישה כאילו אזהרת המסע לא באמת מעוגנת במציאות, והמחירים הזולים מושכים גם הם את הקהל, שמעדיף לא לשים את כספו בטיסות שעלולות להתבטל.

לשם השוואה, סופ"ש בבית מלון זול כולל ארוחת בוקר באילת הקרובה תעלה למשפחה כ-2,800 שקלים בממוצע. בסיני, לעומת זאת, המחיר צונח פי יותר מ-4, עם 600 שקלים לאותה חופשה בדיוק. אם מעוניינים לשדרג את החופשה, מלון בדירוג ביניים באילת יעלה כבר 7,000 שקלים - ובסיני המחיר עדיין נשאר נמוך בהרבה, עם אלף שקלים, כולל ארוחת בוקר.

הנתון המפתיע ביותר מגיע כשמסתכלים דווקא על מלונות היוקרה בשני היעדים: באילת חופשת סופ"ש תעלה 10,000 בממוצע, ואילו בסיני היא תהיה 3,000 שקלים - אלפיים שקלים בסך הכל יותר מבית מלון זול באילת. סיני אומנם ידועה באווירת הרוגע שלה, אבל גם מי שמחפש קצת לזוז יוכל למצוא טרקים למטיבי לכת - הר קטרינה, הפסגה הגבוהה ביותר בחצי האי היא מסלול אהוב בקרב המטיילים.

ובכל זאת, אזהרת המסע עדיין מרחפת באוויר, והיא מותירה סימן שאלה גדול באשר לסכנה הטמונה בהגעה. בינתיים אלו שכן הגיעו דווקא מעוניינים שהישראלים לא יגיעו - ויהפכו את המקום להמוני, כמו שהישראלים בדרך כלל עושים.