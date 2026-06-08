החזרה לשגרת הטיסות והחופשות של הציבור הישראלי נתקלת שוב בחוסר ודאות בעקבות המערכה מול איראן. למרות שרשות שדות התעופה מבהירה כי נכון לעכשיו אין שינוי בהנחיות התעופה האזרחית ונתב"ג פועל כסדרו, הנוסעים בנמל התעופה כבר מביעים דאגה לגבי המשך המצב הנוכחי.

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עבור אלו שנחתו בארץ מדובר בעיקר בהקלה, לאחר שרבים מהם הודו כי עקבו בדריכות אחר ההתפתחויות הביטחוניות אמש וכי עד לרגע הנחיתה בישראל הם לא חשו רגועים. מנגד, עשרות אלפי ישראלים השוהים כעת בחו"ל נקלעו לדילמה מורכבת ומנסים להבין האם להמשיך בתוכניותיהם או להקדים את הטיסה הביתה.

מי שמרגישות את הלחץ באופן מיידי הן חברות התעופה הזרות, המגלות רגישות גבוהה לכל הסלמה אזורית. חברת וויז אייר ההונגרית, שרק לאחרונה חזרה לפעול בישראל, כבר הודיעה על ביטול טיסותיה ליומיים הקרובים, בעוד שחברות כמו פליי דובאי, לוט הפולנית ואזרבייג'ן איירליינס צמצמו או ביטלו חלק מלוחות הזמנים שלהן.

במקביל, חברות התעופה הישראליות ממשיכות להפעיל את טיסותיהן כסדרן אך מקיימות הערכות מצב רצופות מסביב לשעון. במציאות המקומית מה שנראה יציב בשעות הבוקר יכול להשתנות לחלוטין בתוך שעות בודדות. בעוד השמיים נותרים פתוחים נכון לעכשיו, הנוסעים בארץ ובחו"ל נותרים במצב המתנה מתוח לקראת הבאות.