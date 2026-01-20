נופש חורפי במדבר: המקומות הכי יפים לחופשה גם כשקפוא בחוץ
תשכחו מלִינה בסיסית בשטח - עכשיו מדובר ב"גלמפינג": תנאים של מלון בוטיק בלב השקט המוחלט. מברֵיכות פרטיות מול הנוף ועד לריטריטים של גוף ונפש - נוי בן ארצי יצאה לבדוק כמה תעלה לכם חופשה תחת כיפת השמיים
החורף הישראלי בעיצומו, ואיתו גם המהפכה בעולם התיירות: המדבר הופך מהחצר האחורית של המדינה ליעד נופש מבוקש ביותר. תשכחו מלִינה בסיסית בשטח - עכשיו מדובר ב"גלמפינג": תנאים של מלון בוטיק בלב השקט המוחלט. מברֵיכות פרטיות מול הנוף ועד לריטריטים של גוף ונפש - נוי בן ארצי יצאה לבדוק מה מושך את הישראלים אל החולות, וכמה תעלה לכם חופשה תחת כיפת השמיים.
צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית
