נופש חורפי במדבר: המקומות הכי יפים לחופשה גם כשקפוא בחוץ

החורף הישראלי בעיצומו, ואיתו גם המהפכה בעולם התיירות: המדבר הופך מהחצר האחורית של המדינה ליעד נופש מבוקש ביותר. תשכחו מלִינה בסיסית בשטח - עכשיו מדובר ב"גלמפינג": תנאים של מלון בוטיק בלב השקט המוחלט. מברֵיכות פרטיות מול הנוף ועד לריטריטים של גוף ונפש - נוי בן ארצי יצאה לבדוק מה מושך את הישראלים אל החולות, וכמה תעלה לכם חופשה תחת כיפת השמיים.

צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית