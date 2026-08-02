כ-2.6 מיליון איש יטוסו באוגוסט: אילו ימים יהיו הכי עמוסים בנתב"ג?

חצי שנה חלפה מבוקר יום שבת, בו החל מבצע "שאגת הארי", ששיתק את התיירות הישראלית. מאז הפסקת האש, נתב"ג החל להתעורר בהדרגה - ומנתוני רשות שדות התעופה שפורסמו היום (ראשון) עולה כי למעלה משני מיליון ישראלים

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מדובר כאמור בכ-2.6 מיליון נוסעים, אשר צפויים לעבור בנתב"ג במהלך חודש אוגוסט 2026. במהלך ימי החול של חודש אוגוסט (למעט סופי השבוע) צפויים לעבור בנתב"ג מדי יום בין 90 ל-95 אלף נוסעים בטיסות נכנסות ויוצאות.

בנוסף, ישנם מספר ימים בהם צפויים לעבור כמאה אלף נוסעים ביום: 6.8, 13.8, 17.8, 20.8 ו-27.8.

47 חברות תעופה יפעלו במהלך החודש, ובהן החברות הישראליות, שיטיסו נוסעים למגוון רחב של יעדים ברחבי העולם. מדינות היעד המבוקשות ביותר בחודש אוגוסט הן יוון, קפריסין, איטליה, איחוד האמירויות, ארצות הברית, וגרמניה.

רשות שדות התעופה ממליצה לנוסעים:

להגיע לנתב"ג שלוש שעות לפני מועד ההמראה

לבצע צ’ק-אין מראש, ככל שניתן

להתעדכן מראש בטרמינל שממנו יוצאת הטיסה ובשעת ההמראה המעודכנת

להשתמש בעמדות השירות העצמי לתיוג ולשליחת הכבודה

נוסעים שביצעו צ’ק-אין מראש וטסים עם כבודת יד בלבד מוזמנים להשתמש במתחם W, המאפשר מעבר מהיר.

מומלץ להגיע לנתב”ג באמצעות תחבורה ציבורית

בנוסף, ברשות שדות התעופה ממליצים למשרתי ומשרתות המילואים מתבקשים לבצע בדיקה קצרה של התיקים לפני ההגעה לנתב"ג, ולוודא שלא נותרו בהם מחסניות, תחמושת או ציוד צבאי, כדי להימנע מעיכובים מיותרים במהלך הבידוק הביטחוני.

בהודעה נמסר עוד כי הם מבקשים מהנוסעים לגלות סבלנות והבנה בימים העמוסים, ומציינים כי ייתכנו עומסים נקודתיים וזמני המתנה ארוכים מהרגיל בשעות מסוימות.