עונת השיא במקום האהוב ביותר על הישראלים - נתב"ג, מביאה איתה אין סוף עיכובים ושינויים בלוחות הזמנים. טיסות שלא ממריאות בזמן, קונקשנים שמתפספסים וימי חופשה שאנחנו מפסידים - ולא רק בישראל.

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בעולם התעופה כל טיסה משפיעה על זו שאחריה, ותקלה אחת עלולה להפוך בתוך דקות לשרשרת של שיבושים. רק אתמול תקלה במערכת הבקרה האווירית בבריסל הביאה לשיבושים בכל לוח הטיסות האירופי.

הקיץ הזה, נדמה שגם מי שממריא בזמן - לא תמיד יודע מתי באמת ינחת. 30% מהטיסות שהמריאו מנתב״ג בימים האחרונים יצאו באיחור. רק היום, יום השיא - 43% מהטיסות היום המריאו באיחור.

אז לאילו יעדים היו הכי הרבה עיכובים? לרנקה, אתונה, הרקליון - כרתים, דובאי, רודוס ורומא נמצאות בראש הרשימה.

אמנם אי אפשר למנוע תקלה בשדה תעופה מעבר לים, וגם לא כאן בנתב"ג - אבל יש לא מעט דברים שכן אפשר לעשות כדי להימנע מהפתעות מיותרות ולהגיע מוכנים יותר ליום הטיסה.