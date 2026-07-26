שיבושים בשמי אירופה: תקלת מכ"ם ביוון משבשת את הטיסות באזור

עיכובים צפויים בשורת טיסות בעקבות תקלה שהחלה היום (ראשון) במכ"ם ביוון, גם בנחיתות והמראות. מדובר בתקלה ספציפית מיוון אבל גם בחלק מטיסות שמסלול הטיסה בהן עובר מעל המדינה, בהן גם טיסות מישראל. רוב הטיסות ישנו את מסלולן וייתכנו שינויים ועיכובים משמעותיים.

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ביוון דווח כי התקלה טופלה, אך עדיין נרשמים עומסים כבדים בתנועה האווירית באזור. התקלה ביוון משפיעה גם על טיסות אל ומישראל, אך לא רק ליוון וממנה. בארקיע הודיעו על עיכובים גם בטיסות למונטנגרו, בודפשט ופריז. בחברת בלו בירד הודיעו על עיכובים בטיסות לווינה וליוון. גם באל על, ישראייר, אייר חיפה הודיעו על עיכובים בחלק מהטיסות.