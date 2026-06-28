טרמינל 1 נפתח מחדש לאחר ארבעה חודשים: צפי ל-2 מיליון נוסעים ביולי

ארבעה חודשים אחרי שנסגר בעקבות המלחמה מול איראן, היום טרמינל 1 בנתב"ג צפוי לחזור לפעילות ובענף מקווים שזהו עוד צעד בדרך לחזרה הדרגתית לשגרה, דווקא רגע לפני עומסי הקיץ הגדולים.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

בשלב הראשון חוזרות לפעול מכאן הטיסות הפנים-ארציות לאילת וממנה, אבל כבר ב-1 ביולי ישוב הטרמינל לפעילות בינלאומית מלאה, מהלך שנועד להיערך לזינוק הצפוי במספר הישראלים שיטוסו בחודשיים הקרובים לחופשות הקיץ.

אחרי חודשים ארוכים של אי-ודאות בענף התעופה, נראה שבנתב״ג מתחילים להרגיש שינוי. המטוסים האמריקאים שהוצבו בישראל במהלך ימי הלחימה מתפנים בהדרגה, התנועה בשדה הולכת וגדלה, ואם מתעלמים לרגע מהעובדה שחלק מחברות התעופה הבינלאומיות עדיין לא שבו לפעול כאן.

אלא שבשנים האחרונות טרמינל 1 כבר הפך לסמל של חוסר היציבות בענף. פעם אחר פעם הוא נסגר ונפתח מחדש בעקבות ההסלמות הביטחוניות, מציאות שפגעה בעיקר בחברות הלואו-קוסט שפעלו ממנו באופן קבוע, כשחלק מהחברות הזרות שבחנו מחדש את פעילותן בישראל, בחרו בשלב הזה שלא לחזור.

האם המחירים ירדו?

בנתב״ג כבר נערכים להמשך העומסים, ובימים הקרובים החברות הישראליות והזרות שכבר חזרו לפעילות בישראל יחלו להעביר חלק מטיסותיהן לטרמינל 1. מדובר במהלך שאמור להפחית את העומסים בטרמינל 3, אבל גם להחזיר בהדרגה את התחרות בשוק שהישראלים כל כך מחכים לה.

ובינתיים, עבור הנוסעים הישראלים, התקווה נשארת זהה, שאם טרמינל 1 חוזר לפעול, אולי בקרוב נראה חזרה לשגרה לא רק בנתב״ג, אלא גם במחירי כרטיסי הטיסה.