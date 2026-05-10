טסים בקרוב? המהפך בנתב"ג שיחסוך לכם זמן יקר

נתב"ג מיישר קו עם שדות התעופה בעולם: רשות שדות התעופה משיקה החל מהיום (ראשון) שירות דיגיטלי חדש לתיוג ושליחת כבודה באופן עצמאי.

לאחר חודשים של היערכות, יחל השירות לפעול בשלב הראשון בטרמינל 3, במגזר G, ובהמשך גם בטרמינל 1 עם פתיחתו מחדש, במגזר A. הרחבת השירות תתבצע בהדרגה ובהתאם לזמינות התשתיות והממשקים שיפותחו על ידי חברות התעופה.

נוסעים שחברת התעופה שלהם תאפשר את השירות ויבחרו להשתמש בו, יתבקשו לבצע צ׳ק-אין מראש טרם הגעתם לנתב"ג. לאחר הבידוק הביטחוני, יוכלו להנפיק באופן עצמאי תג כבודה בקיוסקים הדיגיטליים ולהפקיד את המזוודות בעמדות הייעודיות.

המהלך צפוי לקצר משמעותית את זמני ההמתנה בתהליך הצ׳ק-אין ושליחת הכבודה, לייעל את זרימת הנוסעים בטרמינלים ולשפר את חוויית השירות והנוחות לנוסעים. במקביל, כלל אפשרויות השירות הקיימות ימשיכו לפעול כסדרן, ובהן דלפקי צ׳ק-אין מאוישים וקיוסקים לשירות עצמי, בהתאם לחברות התעופה ולמגזרי הפעילות בטרמינלים.

בתוך כך, ישראייר הודיעה כי החברה משיקה הבוקר תהליך צ'ק-אין עצמאי של הנוסע עם כבודה הנשלחת לבטן המטוס שיחסוך לנוסעים את התורים בנתב"ג.

"ישראייר היא הראשונה להטמיע את תהליך ה-PSX Kiosk המלא, מבית חברת אמדאוס, המאפשר לנוסע שביצע צ'ק אין מראש באתר החברה וברשותו מזוודות הנשלחות לבטן המטוס, לבצע באופן עצמאי, הדפסת תג הכבודה ומסירתה בדלפק מהיר ויעודי", נמסר בהודעה.

"השירות החדשני נעשה אחרי פיילוט בשיתוף פעולה עם רשות שדות התעופה והופך את תהליך מסירת המזוודות למהיר ויעיל. כבר הבוקר יחלו הנוסעים הראשונים של ישראייר, ליהנות מהתהליך המהיר בשדה התעופה בן גוריון. המהלך, מאפשר לנוסעים הטסים עם כבודה גדולה (מזוודות לבטן המטוס), לנהל את תהליך המסירה באופן עצמאי, פשוט , חכם ויעיל יותר".

בשלב הראשון רשות שדות התעופה הציבו 17 קיוסקים ייעודיים בטרמינל G WEST בנתב"ג אשר ישרתו את נוסעי ישראייר אשר פיתחה ראשונה את האפליקציה בה מבצעים צ’ק-אין מראש באתר החברה ורוכשים כבודה לבטן המטוס עוד לפני ההגעה לשדה התעופה.

תהליך ה-Self Bag Drop - כמה צעדים פשוטים

•⁠ ⁠טרם ההגעה לשדה התעופה, הנוסע מבצע צ’ק-אין מראש באינטרנט (Web Check-In).

•⁠ ⁠עם הגעתו לטרמינל G WEST - הנוסע עובר את הבידוק הביטחוני.

•⁠ ⁠לאחר מכן מופנה לעמדת הקיוסק הייעודית.

•⁠ ⁠הנוסע מזדהה בקיוסק באמצעות סריקת הברקוד המצויין על כרטיס העלייה למטוס, בטלפון הנייד או בהעתק מודפס.

•⁠ ⁠בהמשך הנוסע סורק את דרכונו לצורך זיהוי ואימות נתונים.

•⁠ ⁠לאחר האימות ,בוחר את פרטי הכבודה הנשלחים, מאשר את הפעולה ומדפיס את תג הכבודה באופן עצמאי.

•⁠ ⁠בסיום , ממשיך הנוסע לתור ייעודי של דלפקי Drop Off, בו הדייל/ת של ישראייר סורק/ת את תג הכבודה, שוקל/ת את המזוודה ושולח/ת אותה לבטן המטוס.

חשוב להדגיש כי השירות ניתן לנוסעים שביצעו צ'ק אין מראש באתר בלבד והם טסים עם כבודות הנשלחות לבטן המטוס. נוסעים שלא ביצעו צ’ק-אין מראש יופנו לתור נפרד בדלפקי הצ’ק-אין הרגילים .