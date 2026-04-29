חיטוי עצמאי של שולחן המגש וקרם הגנה למניעת חשיפה מוגברת לקרינה אולטרה-סגולה בגובה 30 אלף רגל, הם קריטיים למניעת מחלות. כך עולה מדיווח במגזין "HuffPost" המסתמך על נתוני מומחים לרפואה דחופה.

השניות הראשונות לאחר העלייה למטוס עשויות לקבוע כיצד תיראה החופשה שלכם. למרות התחושה שהמטוס עובר ניקיון יסודי בין טיסות, המציאות בשטח שונה: צוותי הניקיון פועלים תחת לוחות זמנים דחוקים, מה שמותיר משטחים רבים כשהם נושאים עליהם בקטריות, נגיפים ומזהמים. בראש רשימת המוקדים הבעייתיים נמצא שולחן המגש המתקפל.

על פי נתוני מחקר של אתר "Travelmath", שולחן המגש הוא המקום המזוהם ביותר בסביבת הנוסע – עם ריכוז חיידקים הגבוה פי שניים מזה שנמצא על כפתורי הקולרים בנמלי התעופה. מחקרים של ה-"Cleveland Clinic" מראים כי נגיפי הצטננות מסוגלים לשרוד על משטחים אלו עד שבוע ימים, בעוד נגיפי השפעת נותרים פעילים כ-48 שעות. וירוס הקורונה ונגיפים הגורמים לזיהומים במערכת העיכול (שלשולים והקאות) נפוצים גם הם על המשטחים הקשיחים שבאים במגע ישיר עם מזון וידיים.

ההמלצה הרפואית היא לא להסתמך על הניקיון הרשמי של חברת התעופה, שכן אין רגולציה מחייבת בנוגע לתדירות ואיכות חיטוי המשטחים הללו. נוסעים מתבקשים להשתמש במגבונים אנטי-בקטריאליים מיד עם ההתיישבות, ולנקות לא רק את המגש עצמו אלא גם את הידית והקליפס הנועל אותו.

נושא נוסף שנוסעים רבים נוטים להזניח הוא החשיפה לקרינת השמש. בגובה רב, הקרינה האולטרה-סגולה חזקה משמעותית מאשר על הקרקע. בעוד שחלונות המטוס חוסמים את רוב קרני ה-UVB (הגורמות לכוויות), הם אינם מספקים הגנה מספקת מפני קרני UVA, החודרות לעומק העור וגורמות להזדקנות מואצת ולעלייה בסיכון לסרטן העור.

ההמלצה היא למרוח קרם הגנה לפני כל טיסת יום, ללא קשר למיקום המושב, שכן אין לדעת מתי הנוסעים בשורות הסמוכות יבחרו לפתוח את תריסי החלונות.

בנוסף להיגיינה ולשמירה על העור, מומחי בטיחות מדגישים את חשיבות השימוש בחגורות בטיחות לאורך כל הטיסה. הקפדה על חגורה סגורה גם כאשר נורית הסימון כבויה מהווה הגנה קריטית מפני "כיסי אוויר" (טורבולנציות) בלתי צפויים, שעלולים לגרום לפציעות קשות במקרה של טלטול עז של כלי הטיס.