העיר הכי טובה בעולם לשנת 2026: מה יש לעשות בקופנהגן?

"משהו רקוב בממלכת דנמרק"? אם תשאלו את "האקונומיסט" הבריטי, שבחר לדרג את הבירה קופנהגן בראש רשימת הערים הטובות בעולם לשנת 2026, כנראה יגידו שמילותיו של המלט במחזה הידוע מהמאה ה-16 אינן תופסות היום כלל וכלל.

זוהי השנה השנייה ברציפות שקופנהגן כובשת את ההישג המרשים, ולא בכדי - הבירה הדנית מתהדרת בתשתיות ונוחות, מערכת חינוך מפותחת ומערכת בריאות ציבורית מתקדמת שערים אחרות יכולות רק לקנא בה. עבורכם, המטיילים, הנתונים הללו מתורגמים למציאות חלומית של שקט נפשי מוחלט. אלו הם הדברים שהופכים את קופנהגן לחלום לא רק עבור התושבים - אלא גם עבור ציבור המטיילים.

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עיר של אופניים

תשכחו מאמסטרדם - קופנהגן היא העיר המושלמת עבור רוכבי האופניים, וכאן המכונית היא אורחת. העיר מרושתת בשבילי אופניים רחבים שהפכו למודל לחיקוי בכל בירה אירופית. הגשרים החדשים שנחנכו לקראת שנת הזכייה מחברים את העיר בצורה הרמונית, ומאפשרים מעבר מהמרכז ההיסטורי לשכונות ההיפסטריות תוך דקות של רכיבה מול הנוף של התעלות המפורסמות של העיר.

רכיבה על אופניים בקופנהגן היא חוויה בפני עצמה. בזמן שבתל אביב שבילי האופניים הם כאוטיים ומסוכנים, בקופנהגן תרבות הרכיבה היא רגועה. המשתמשים בשבילי האופניים של העיר הסקנדינבית רוכבים בצורה כה מסודרת ומתואמת זה עם זה, שאפשר רק לתהות למה אצלנו זה לא ככה.

מגדירה את הקולניריה מחדש

כולנו מכירים את מסעדת "נומה" שזכתה לא פעם בתואר "המסעדה הטובה בעולם", בגלל המנות יוצאות הדופן שמוגשות בה וקוראות תיגר על המטבח הנורדי הקלאסי. אבל לצד זאת, קופנהגן היא מעצמת אוכל רחוב וביסטרואים שמתאימים גם לאלו שמחפשים לאכול טעים, אבל לא יותר מדי מתוחכם.

מתחם ה-Reffen על קו המים הפך ב-2026 למוקד עלייה לרגל של הפודיז. המתחם, הממוקם באזור תעשייה ימית לשעבר, עמוס בהאנגרים עצומים ומיכליות עם דוכני אוכל מכל קצוות תבל ובירות בוטיק מקומיות. ה"סמרברוד" (Smørrebrød), הכריך הפתוח הדני המפורסם, עבר לידה מחדש והיום אפשר למצוא אותו בגרסאות שף מתוחכמות בכל פינת רחוב.

ארכיטקטורה קלאסית ומודרנית כאחד

קו הרקיע של קופנהגן משלב בין ארמונות המלוכה העתיקים של משפחת המלוכה הדנית, לבין מבנים מודרניים עם ארכיטקטורה ששוברת את כל המוסכמות. האתר הכי מפורסם בעיר הוא ללא ספק טיילת נמל ניהאבן (Nyhavn), עם הבתים הצבעוניים שכולם מכירים מהתמונות - והם אפילו יותר יפים במציאות.

ה-CopenHill, תחנת כוח שהפכה למדרון סקי מלאכותי, היא כבר מזמן לא גימיק - היא מרכז הבילוי הכי נחשב בעיר. ואם כבר בילוי, גני טיבולי הם מקום מושלם בשביל לשלב אסתטיקה והנאה, עם מבנים עתיקים המייצגים תרבויות שונות מהעולם לצד מתקני שעשועים לכל המשפחה.

חושבים נקי

לא סתם קופנהגן קיבלה ציון גבוה במיוחד במדד תרבות וסביבה. ברחובות לא תמצאו אפילו בדל סיגריה אחד על הרצפה. העיר כל כך נקייה שאפילו המים בנמלים כה צלולים שאפשר לשחות בהם, מה שרבים מתושבי העיר אכן עושים בחודשי הקיץ. אם עדיין לא נראה לכם נכון לטבול במי נמל, אפשר ליהנות במגוון הפארקים המפוזרים ברחבי העיר.

העיר לקחה את יוזמות הניקיון אפילו צעד נוסף קדימה, ומציעה שיט קיאקים בתעלות העיר בתמורה לאיסוף זבל מהמים - שילוב של בילוי וקיימות שכמעט לא ניתנים לתחרות בעולם.

אורח חיים נינוח: הכירו את ה-Hygge

אי אפשר לכתוב על קופנהגן בלי להזכיר את ה-Hygge: תחושת נעימות ונוחות לצד חברים, בין אם זה בערב אינטימי בבית לצד נרות דולקים ושמיכת צמר, בפיקניק בפארק לאור יום, בבית קפה או בבר תוסס.

בשנת 2026 ה-Hygge עבר שדרוג - זה כבר לא רק זמן איכות עם חברים, אלא תפיסת עולם של ממש הדוגלת ברווחה נפשית (Wellness) שמוקרנת לכל עבר. השירות בבתי המלון, החיוך של המקומיים, והיכולת פשוט "להוריד הילוך". קופנהגן מלמדת אותנו שאפשר להיות עיר גלובלית, טכנולוגית ומתקדמת, ועדיין לשמור על אנושיות וחום.

קופנהגן של 2026 היא לא רק עיר, היא מודל לאיך העולם שלנו יכול להיראות. היא קומפקטית, בטוחה, ירוקה ומעוצבת לעילא.

אומנם בקיץ הזה לא נוכל ליהנות מטיסות ישירות לבירת דנמרק, אבל אם הכל יילך כמו שצריך - חברת התעופה הסקנדינבית SAS צפויה לחזור לישראל באוקטובר הקרוב עם טיסות ישירות לקופנהגן שאורכות 4 וחצי שעות בלבד, מה שמקרב לישראל את החלום הדני יותר מתמיד.