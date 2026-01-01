מה עושים בסומלילנד? כל ההמלצות לתיירות קצת אחרת

בקרן אפריקה, קרוב לתימן ולסומליה, במפרץ עדן - נמצאת סומלילנד. בכל מקום ניכרת ההתלהבות מההכרה הישראלית במדינה, שהדרך אליה עוד קשה ולא מומלצת - אבל כשהשערים ייפתחו גם עבור תיירים, נראה שיש לה לא מעט מה להציע מלבד אהבה לישראל, ונמל אסטרטגי. כתבנו יונתן רוה ביקר במדינה והערב (חמישי) הביא ב"מהדורה המרכזית" את כל ההמלצות עבור התייר הישראלי.

אטרקציה מקומית אחת שפשוט אי אפשר לפספס, שונה מכל מה שאנחנו כישראלים מכירים - מערת Laas geel, שעל קירותיה נשתמרו ציורים של האדם הקדמון באופן כמעט מושלם. גם בבירה הרגייסה מציעים תיירות קצת אחרת - למשל שוק גמלים מקומי, ואחד מהגדולים מסוגו במזרח אפריקה.

עם טבע פראי, סוואנה של ממש ובעיקר תחושה שהזמן עצר מלכת, המדינה שרובינו שמענו עליה לראשונה לפני שבוע, מפתיעה ומציעה הרבה יותר מחגיגות עם דגלי ישראל.