מדינה קטנה ומיקום אסטרטגי משמעותי: הכירו את סומלילנד

היא קיימת כבר יותר משלושה עשורים, מתפקדת כמדינה לכל דבר - אך מעולם לא זכתה להכרה רשמית מאף מדינה חברה באו"ם או ארגון בין-לאומי, עד שביום שישי האחרון ישראל שברה את הכללים. אז מי את באמת, סומלילנד?

הכירו את סומלילנד

ההיסטוריה של סומלילנד המודרנית מתחילה בשנת 1991. בסומליה התנהלה אז מלחמת אזרחים, וקבוצת מחוזות מכריזה על עצמאות והופכת למדינה עצמאית בשם סומלילנד. מבחינת ההגדרה של מדינה לסומלילנד יש כל מה שצריך.

יותר משישה מיליון תושבים גרים במדינה ששטחה הוא כ-130 אלף קילומטרים רבועים. המשטר הוא נשיאותי וחילופי השלטון נעשים בצורה מסודרת. לדוגמה, בשנה שעברה זכה מנהיג האופוזיציה במדינה ברוב של שני שלישים והפך לנשיא.

המיקום של סומלילנד הוא חשוב עבור המעצמות, מפרץ עדן. נמל ברברה ששוכן לחוף הים נחשב מקום שגם רוסיה וגם ארצות הברית רוצות בו דריסת רגל.

ואם אתם שואלים את עצמכם איך אפשר להגיע לשם - אז מתברר שזו לא ממש בעיה. המחירים מתחילים ב-900 דולרים לכרטיס הלוך ושוב. אפשר להגיע לסומלילנד דרך האמירויות או דרך אתיופיה בין 7 ל-10 שעות טיסה.

מנכ"ל משרד החוץ של סומלילנד בריאיון מיוחד ל-i24NEWS

בריאיון מיוחד ל-i24NEWS מחודש מאי, מנכ"ל משרד החוץ של סומלילנד, ד"ר מוחמד אבדירחמן, סיפר: "אנחנו שואפים לקבל עצמאות מהקהילה הבין-לאומית, והמאמץ המרכזי ביותר במדיניות החוץ שלנו היה לשם מטרה זו.

"יש לנו כל מה שדרוש כדי לקבל הכרה כמדינה. יש לנו מטבע משלנו, דרכון משלנו, המנון לאומי, צבא משלנו. והחיים נמשכים במדינה שלנו, כמו בכל מדינה אחרת", אומר אבדירחמן.

"אנחנו מקיימים בחירות סדירות ושומרים על שלום פנימי באזור, אזור שלעיתים יש בו טלטלות. לכן אנו גאים במשטר הדמוקרטי שלנו, בשלטון החוק ובחוסן שהפגין עמנו לאורך הדרך".

ומבחינת התיירות, אילו הזדמנויות ישנן בסומלילנד? ד"ר אבדירחמן מספר: "סומלילנד מציעה מגוון השקעות והזדמנויות שעדיין לא נוצלו, במגזרים שונים כולל אנרגיה, חקלאות, כרייה ודיג. זה חשוב ביותר, יש לנו 800 קילומטרים של מרחב ימי".

סעיד איברהים, עיתונאי מסומלילנד, בריאיון מיוחד לצבי יחזקאלי

בחודש מאי האחרון, צבי יחזקאלי שוחח עם סעיד איברהים, עיתונאי מסומלילנד. סעיד הסביר מדוע סומלילנד נפרדה מסומליה: "סומלילנד הייתה למעשה מדינה עצמאית, כי היא קיבלה את עצמאותה מבריטניה ב-1960. היא הוכרה באותו זמן על ידי 35 מדינות כולל ארצות הברית. אז זה הקשר חשוב שכולם צריכים להבין".

"רק חמישה ימים לאחר מכן, הייתה ההחלטה האומללה הזו להצטרף לחלק השני שהיה ידוע באותו זמן כסומליה האיטלקית, כדי ליצור את המדינה הזו שנקראת סומליה. הרבה דברים קרו שהובילו לשיא של רצח עם שבו למעשה נהרגו מאות אלפי אנשים בכל הערים המרכזיות של סומלילנד על ידי הדיקטטור האכזרי סיאד בארה".

"היה מרד, ובעצם הסומלילנדים לא רק נלחמו כדי להיפטר מסיאד בארה, אלא הם השיבו לעצמם את עצמאותם וזמן קצר לאחר מכן החליטו שלא להיות חלק מסומליה".