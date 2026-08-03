ברקע המתיחות: היעד החם של הישראלים בקיץ - בכלל לא במזרח התיכון

בשיא חופשות הקיץ, כשחוסר הוודאות בזירה האיראנית מעלה את סף החרדה - אלפי ישראלים לא מוותרים וממשיכים לטייל מסביב לעולם • אבל הפעם הם בוחרים ביעדים קרובים יותר, ידידותיים יותר ושאפשר לשוב מהם במהירות

יולי סלומון
יולי סלומון ■ כתבת צרכנות ותיירות
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ישראלים בנתב"ג, ארכיון (למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה)
ישראלים בנתב"ג, ארכיון (למצולמים אין קשר לנאמר בכתבה)גילי יערי / פלאש 90

בשיא חופשות הקיץ, חוסר הוודאות בזירה האיראנית מעלה את סף החרדה. אבל גם כאשר דרמת הביטולים מרחפת מעלינו כבר תקופה, אלפי ישראלים ממשיכים לצאת לחופשות מסביב לעולם - אבל האסטרטגיה משתנה בהתאם.

בכתבה ששודרה הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", כתבת התיירות יולי סלומון פגשה את הנוסעים שלקחו סיכון ולא ויתרו על החופשה.

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בימים האחרונים חברות התעופה קיבלו לא מעט פניות של לקוחות שביקשו להבין מה צפוי, אך מרבית הלקוחות בחרו לטוס כמתוכנן. אסטרטגיית בחירת היעד לחופשה השנתית שלנו השתנתה בשנים האחרונות - יעדים קרובים יותר, ידידותיים יותר ושאפשר לשוב מהם במהירות גם במצב מלחמה.

חופשה בחוסר ודאות: כתבתנו עם הישראלים שהמריאו אחרי לילה מורט עצבים
חופשה בחוסר ודאות: כתבתנו עם הישראלים שהמריאו אחרי לילה מורט עצבים

היעדים החמים של הישראלים בקיץ 2026

1. בטומי

2. כרתים

3. בורגס

4. רודוס

5. פאפוס

* על פי נתוני חברת התיירות "גוליבר"

עונת השיא של יולי-אוגוסט ממשיכה למשוך את הישראלים לחו”ל. לפחות נכון לעכשיו, נראה שהרצון לצאת לחופשה גובר על החשש - וכל עוד המטוסים ממריאים כרגיל, גם הנוסעים ממשיכים להגיע לשדה.

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