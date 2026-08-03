ברקע המתיחות: היעד החם של הישראלים בקיץ - בכלל לא במזרח התיכון

בשיא חופשות הקיץ, חוסר הוודאות בזירה האיראנית מעלה את סף החרדה. אבל גם כאשר דרמת הביטולים מרחפת מעלינו כבר תקופה, אלפי ישראלים ממשיכים לצאת לחופשות מסביב לעולם - אבל האסטרטגיה משתנה בהתאם.

בכתבה ששודרה הערב (ראשון) ב"מהדורה המרכזית", כתבת התיירות יולי סלומון פגשה את הנוסעים שלקחו סיכון ולא ויתרו על החופשה.

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בימים האחרונים חברות התעופה קיבלו לא מעט פניות של לקוחות שביקשו להבין מה צפוי, אך מרבית הלקוחות בחרו לטוס כמתוכנן. אסטרטגיית בחירת היעד לחופשה השנתית שלנו השתנתה בשנים האחרונות - יעדים קרובים יותר, ידידותיים יותר ושאפשר לשוב מהם במהירות גם במצב מלחמה.

היעדים החמים של הישראלים בקיץ 2026

1. בטומי

2. כרתים

3. בורגס

4. רודוס

5. פאפוס

* על פי נתוני חברת התיירות "גוליבר"

עונת השיא של יולי-אוגוסט ממשיכה למשוך את הישראלים לחו”ל. לפחות נכון לעכשיו, נראה שהרצון לצאת לחופשה גובר על החשש - וכל עוד המטוסים ממריאים כרגיל, גם הנוסעים ממשיכים להגיע לשדה.