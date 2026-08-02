התחרות עולה שלב: חברה ישראלית נוספת תטוס לבירת הצפון של יוון

חברת התעופה הישראלית "אייר חיפה" הודיעה הבוקר (ראשון) על פתיחת קו טיסות חדש לאחד היעדים האהובים על הישראלים ביוון - סלוניקי. הקו יחל את פעילותו ב-25 באוקטובר, יעלה כ-89 אירו לכל כיוון, ובו יופעלו שתי טיסות בשבוע שייצאו מחיפה.

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לצד ההודעה על פתיחת הקו החדש, באייר חיפה רשמו בחודש יולי האחרון עלייה של 100% בכמות הנוסעים בהשוואה ליולי 2025, עם כ-58 אלף נוסעים.

מיקי שטרסבורגר, מייסד שותף באייר חיפה: "סלוניקי היא יעד אהוב במיוחד על הקהל הישראלי, ואנחנו שמחים להוסיף אותה למגוון היעדים שלנו בהתאם לביקוש הגובר. נתוני השיא שרשמנו ביולי עם פי שניים נוסעים לעומת השנה שעברה משקפים את האמון הגובר שהציבור נותן בנו. נמשיך להרחיב את היצע היעדים שלנו ולהפוך את הטיסה מחיפה לבחירה הטבעית עבור יותר ויותר נוסעים".

בתוך כך, בשבוע שעבר הודיעה חברת ישראייר על קבלת אישור להפעלת המסחרית של מטוסי ה-Airbus A330 שרכשה לאחרונה, מה שמאפשר לחברה להפעיל טיסות ליעדים רחוקים יותר באפריקה, באירופה ובמזרח הרחוק, בהם תאילנד, הונג קונג ויפן.