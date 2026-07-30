תתחרה באל על: חברה ישראלית נוספת מעוניינת לטוס ליפן ולתאילנד

חברת ישראייר הודיעה היום (חמישי) כי קיבלה אישור להפעלתם המסחרית של מטוסי ה-Airbus A330 שרכשה בכ-85 מיליון דולר. האישור הנוכחי מאפשר לחברה להפעיל טיסות ליעדים באפריקה, באירופה ובמזרח הרחוק, בהם תאילנד, הונג קונג ויפן.

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ישראייר ממשיכה בימים אלו בתהליך ההסמכה מול רשות התעופה האזרחית הישראלית שיאפשר לה להפעיל טיסות גם לארצות הברית, והצעד האחרון עשוי לאפשר את הגדלת התחרות למזרח הרחוק, בהתחשב בעובדה שהקו של אל על ליפן יחסית מלא.

לפני מספר חודשים, חברת ישראייר הכריזה על פתיחת קווי טיסות ליעדים חדשים במזרח הרחוק כגון וייטנאם והפיליפינים. בכך, תהיה ישראייר חברת התעופה הישראלית הראשונה שתפעיל טיסות ישירות למדינת האיים האסייתית.