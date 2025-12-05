התחממות נוספת - והמהפך בשבת | תחזית מזג האוויר

תחזית מזג האוויר: היום (שישי) יהיה מעונן חלקית עד מעונן בעננות בגובה בינוני ורב. תחול התחממות נוספת וייעשה חם מהרגיל עד שרבי. ינשבו רוחות מזרחיות חזקות בצפון הארץ ובהרי המרכז. ייתכן אובך. משעות הצוהריים - היתכנות לגשם מקומי קל, בעיקר במזרח הארץ.

מחר, יום שבת, יהיה מעונן חלקית עד מעונן ותחול ירידה בטמפרטורות. בשעות הבוקר צפויים גשמים מקומיים ברובם קלים ברוב האזורים וייתכנו סופות רעמים יחידות. משעות הצוהריים הגשמים יתחזקו ויהיו מלווים בסופות רעמים יחידות. קיים חשש כבד משיטפונות בנחלי הנגב והערבה.

ביום ראשון יהיה מעונן חלקית והטמפרטורות ירדו במידה ניכרת. במהלך הבוקר עדיין ייתכן גשם מקומי וייתכנו סופות רעמים יחידות, כאשר במהלך היום הגשם ייפסק בהדרגה.

ביום שני יהיה מעונן חלקית עד מעונן, עם ירידה קלה נוספת בטמפרטורות. ינשבו רוחות דרום מערביות ערות בעיקר לאורך החוף. משעות אחר הצוהריים ייתכנו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים יחידות בעיקר במישור החוף הצפוני.

תחזית מזג האוויר לפי יישובים

קריית שמונה: 25-16; טבריה: 26-15; חיפה: 26-17; תל אביב: 27-15: ירושלים: 23-12; באר שבע: 25-14; אילת: 27-18