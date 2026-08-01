גל החום הקייצי צפוי להגיע מחר (ראשון) לשיאו, כאשר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות, ייעשה שרבי בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. בנוסף, תחול הכבדה נוספת בעומסי החום, אשר יהיו כבדים עד קיצוניים בכל אזורי הארץ.

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רויטרס

משעות הצהריים הרוחות יתחזקו בעיקר בהרים ובפנים הארץ, בדרום הגולן ומדרונותיו, עמקי הצפון, הגליל התחתון, בקעת כנרות, השפלה, חוף ים המלח, צפון הנגב, בקעת הירדן והערבה, מדבר יהודה ומזרח הנגב ורמת הנגב צפוי להיות עומס חום קיצוני.

בנוסף, בצפון הגולן, הגליל המערבי, הכרמל ורמות מנשה, מישור החוף, הרי המרכז והר הנגב צפוי להיות עומס חום כבד. בגליל העליון צפוי להיות עומס חום בינוני.

רק ביום שני תחול ירידה קלה בטמפטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, אך יוסיף להיות חם מהרגיל עד שרבי בהרים ופנים הארץ, והביל לאורך מישור החוף. תחול הקלת מה בעומסי החום, אך יוסיפו לשרור עומסי חום כבדים עד קיצוניים בכל חלקי הארץ. משעות הצהריים הרוחות יתחזקו בעיקר בהרים ובפנים הארץ.

טמפרטורות במספר ערים: ירושלים 33-23, טבריה 41-25, אשדוד 33-25, תל אביב 33-25, נצרת 36-25, עין גדי 42-31, חיפה 33-24, עפולה 38-22, באר שבע 37-23, צפת 37-24, בית שאן 41-27, מצפה רמון 36-25, קצרין 41-23, לוד 34-24 ואילת 43-31.