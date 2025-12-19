עמוק במצולות: קפסולת הזמן שהתגלתה אחרי 3,000 שנה | מיוחד לסופ"ש

זה נשמע כמו התחלה של סרט מדע בדיוני: רובוט משוטט בחושך, בעומק של קילומטר וחצי מתחת למים, ופתאום הפנסים שלו מאירים משהו בלתי אפשרי. ספינת רפאים שחונה שם, שלמה לחלוטין, כבר 3,300 שנה. התגלית הזו לא סתם מרגשת, היא מרסקת את כל מה שחשבנו שאנחנו יודעים על העבר.

קראו לזה "ספנות חופים". הטענה הייתה שהכנענים הפליגו רק כשהם רואים את החוף בעיניים, ועגנו כל לילה לישון. הים הפתוח היה אזור מוות. אבל בקיץ 2024, המיתוס הזה טבע בעומק של 1.8 קילומטר.

חברת האנרגיה "אנרג'יאן", שחיפשה בכלל גז טבעי, הורידה רובוט למצולות במרחק של 90 קילומטרים מחופי ישראל. ושם, בחושך המוחלט, חיכתה להם ספינה כנענית שלמה, שלא נגעה בקרקעית 3,300 שנה.

ולמה המיקום הזה משנה את ההיסטוריה? כי במרחק 90 קילומטר מהחוף, אתה לא רואה יבשה. אתה רואה רק מים ושמיים ב-360 מעלות. זה אומר שהקפטן של הספינה הזו לא היה פחדן. הוא היה אסטרונאוט. בלי GPS, בלי מצפן ובלי מפות - הוא הגיע ללב הים התיכון.

התגלית הזו מוכיחה שהכנענים פיתחו ניווט אסטרונומי מתקדם. הם ידעו לקרוא את הכוכבים ואת הזוויות של השמש כדי לחצות את הים במסלול ישיר. הם לא היו פרימיטיביים שמגששים באפלה, הם היו הוויקינגים של המזרח התיכון, רק 2,000 שנה קודם.

אבל איך ספינת עץ שורדת 3,300 שנה בלי להירקב? כאן נכנס המדע. הספינה הזו טבעה כל כך עמוק, שהיא נכנסה לתוך "אזור המוות". בעומק של 1.8 ק"מ, הלחץ אדיר, החושך מוחלט, והכי חשוב – הבוץ שם הוא נטול חמצן. בלי חמצן, אין חיידקים ואין תולעים שאוכלות עץ. הספינה נכנסה לתוך "מקפיא" טבעי. הרובוט צילם קורות עץ שנראות כאילו הן יצאו אתמול מהנגרייה.

מדובר בטכנולוגיית בנייה שנעלמה מהעולם: "קליפה תחילה". הם בנו את הספינה כמו פאזל תלת-ממדי בלי מסמרים, כשרק לחץ המים מחזיק את הכל ביחד. זו הנדסה שגורמת למהנדסים מודרניים לתפוס את הראש.

איך מחלצים היסטוריה?

וכאן מגיע החלק הכי מותח במבצע. איך מוציאים הוכחה מדעית מעומק כזה בלי לרסק אותה?

המהנדסים של אנרג'יאן ורשות העתיקות היו צריכים לבצע "ניתוח מוח" עם רובוט תעשייתי ענק.

הם שלפו כדים מתוך הבוץ בעדינות מיקרוסקופית, בלי לגעת בספינה עצמה. נגיעה אחת לא נכונה - וכל העץ העתיק היה מתפורר לאבק. אבל זה הצליח. הכדים עלו למעלה ובשנה האחרונה יש תוצאות מעבדה שהן לא פחות מרעידת אדמה.

הספינה הזו הייתה "בנק צף". היא נשאה מאות כדים אטומים. בפנים לא היה סתם שמן לטיגון.

החוקרים מעריכים שזה היה שרף יוקרתי ששימש לחניטת פרעונים ולבשמי יוקרה. ה"שאנל 5" של העולם העתיק. הספינה הזו לא הובילה מצרכים למכולת. היא הובילה את האוצר של המלך.

הכנענים היו מוכנים להמר על מסע מסוכן בלב הים, כדי לקצר את הדרך בשבועיים. הטביעה שלהם הייתה יום שחור לבורסה של העולם העתיק, שחיכתה לסחורות היקרות.

והאירוניה?

את הספינה מצאה חברת גז שמחפשת את האנרגיה של המאה ה-21. היא מצאה ספינה עמוסה בחומר בעירה - האנרגיה של המאה ה-14 לפני הספירה.

3,000 שנה עברו, וכלום לא השתנה.

וזה לא נגמר שם, ביולי האחרון התגלתה בטורקיה ספינה נוספת, עמוסה בקרמיקה רומית/הלניסטית במצב שימור מושלם. זה מוכיח שהים התיכון מלא ב"קפסולות זמן" בעומק רב שרק חיכו לרובוטים החדשים.

התגלית הישראלית של 2024 לא הייתה מזל חד-פעמי, אלא יריית הפתיחה של עידן חדש של תגליות היסטוריות.