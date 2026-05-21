זה התחיל כרצף של טרגדיות מבודדות, אך הפך במהרה לחקירה פדרלית חסרת תקדים שמסעירה את הממשל האמריקני. תעלומת היעלמותם ומותם של 12 מדענים ובכירים במערך הביטחון והחלל של ארצות הברית בשנים האחרונות מעלה שאלה אחת דרמטית ומצמררת: האם מדובר בצירוף מקרים סטטיסטי קיצוני – או שמא מדובר במבצע חסר תקדים של ביון זר שמטרתו לחבל ביכולת המדעית והטכנולוגית של ארה"ב?

הנשיא דונלד טראמפ כבר הגדיר את המצב כ"עניין רציני ביותר", והורה רשמית ל-FBI לגבש כוח משימה מיוחד. בינתיים, בקונגרס האמריקני דורשים תשובות ישירות.

i24NEWS עושה סדר בתיק החקירה המאוחד של שנת 2026 שמטלטל את תשתית ההגנה האמריקאית.

הסנונית הראשונה: נעלמה לתוך האדמה

הסיפור שפתח את תיבת הפנדורה התרחש ב-22 ביוני 2025 באזור לוס אנג'לס. מוניקה חסינטו רזה, מדענית מבריקה ממעבדת ההנעה הסילונית (JPL) של נאס"א ומומחית בינלאומית לסגסוגות-על למנועי רקטות, יצאה לטיול בטבע עם חברתה. בשלב מסוים, מוניקה מעדה ונפלה לתוך בור עמוק. היא עוד הספיקה לנופף לחברתה ולסמן לה שהכל בסדר. שניות בודדות לאחר מכן, כשהחברה הסתובבה שוב – מוניקה נעלמה כלא הייתה. למרות חודשים של חיפושים נרחבים באמצעים מתקדמים, אפילו גופתה לא נמצאה עד היום.

חיסולים על מפתן הבית וגופות באגם קפוא

היעלמותה של רזה הציפה שורה של מקרי מוות אלימים ומסתוריים בקרב צמרת המדע של ארה"ב: ד"ר נונו לוריירו (דצמבר 2025), מנהל המרכז למדעי הפלזמה ב-MIT ומומחה עולמי להיתוך גרעיני. נורה למוות בנסיבות מסתוריות בביתו בברוקלין. ד"ר קארל גרילמאייר (פברואר 2026), אסטרופיזיקאי בכיר בנאס"א שעסק בפרויקטים רגישים ומסווגים של ניטור אסטרואידים ואיומים מהחלל העמוק. נורה למוות על מפתן ביתו.

ג'ייסון תומאס (דצמבר 2025), מנהל בכיר במכון המחקר הרפואי "נוברטיס". תומאס נעלם במפתיע בחורף, וגופתו אותרה רק במרץ 2026 באגם קוואנאפוויט (Lake Quannapowitt) לאחר שהקרח באגם הפשיר.

אליהם מצטרפים שמות נוספים ממעבדת JPL של נאס"א, כמו פרנק מיוואלד, מהנדס ספקטרוסקופיה בכיר שמת בנסיבות לא מוסברות, ומייקל דייוויד היקס, מדען פלנטרי שעבד על משימת DART להסטת אסטרואידים.

המדע שבקצה: אנטי-גרביטציה ו"טכנולוגיות אקזוטיות"

הנרטיב הופך למתוחכם ומסתורי עוד יותר כשבוחנים את תחומי העיסוק של חלק מהנפטרים – פיזיקה לא קונבנציונלית, חקר עב"מים והנעה מתקדמת.

ד"ר נינג לי, הפיזיקאית הנודעת שהדהימה את העולם במחקריה פורצי הדרך על אנטי-גרביטציה ונעלמה מהעין הציבורית למשך שנים, מתה ביולי 2021 לאחר מאבק במחלת האלצהיימר. מחקריה עבור משרד ההגנה האמריקני נותרו מסווגים ביותר.

איימי אסקרידג', חוקרת צעירה ומבטיחה שהקימה מכון עצמאי למדע אקזוטי והתמקדה בטכנולוגיות הנעה מהפכניות, נמצאה מתה בנסיבות שנקבעו כהתאבדות. מותן של שתי הנשים הללו, שהעזו לחקור את גבולות הפיזיקה, מתודלק כעת בתיאוריות קונספירציה על "דיכוי טכנולוגי" מכוון.

המחדל בלוס אלמוס והסערה הפוליטית

גם מעבדות "לוס אלמוס" (LANL) בניו מקסיקו, ערש הפצצה האטומית, איבדו כוח אדם בנסיבות מחשידות. אנתוני צ'אבס, טכנאי ותיק, ומליסה קסיאס, קצינת מינהלה במעבדה, נעלמו בזה אחר זה בקיץ 2025. קסיאס הגדילה לעשות והשאירה מאחוריה את מכשירי הטלפון שלה כשהם מחוקים לחלוטין בהגדרות יצרן.

המצב המדאיג הוביל להקמת ועדת חקירה מיוחדת בקונגרס בראשות חברי הקונגרס ג'יימס קומר ואריק ברליסון, הדורשים תשובות מיידיות מה-FBI ומנאס"א. חלק מחברי הקונגרס כבר מפנים אצבע מאשימה מפורשת לעבר מדינות כמו רוסיה, סין, ואולי איראן.

מנגד, משפחותיהם של חלק מהמדענים מנסות להרגיע את הרוחות וטוענות כי אין קשר בין המקרים, וכי מדובר ברצף של טרגדיות אישיות ומקומיות בלבד.

בשורה התחתונה: פגיעה בעליונות האמריקאית

בין אם מדובר במבצע ריגול וחיסול מתוחכם של מדינה זרה, ובין אם מדובר בצירוף מקרים מצמרר של משברים נפשיים ופשיעה אקראית, השורה התחתונה מדאיגה את וושינגטון: ארצות הברית מאבדת את המוחות המובילים שלה. הריכוז הגיאוגרפי של המקרים בניו מקסיקו ובקליפורניה, לב ליבה של תעשיית הביטחון והחלל, מאלץ את ראש ה-FBI הנכנס, קאש פאטל, לשנות את חוקי המשחק בנוגע לאבטחת כוח האדם המדעי באמריקה.