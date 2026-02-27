מחדל של 30 שנה בממלכה: אלפי קטינות הופקרו לאונס שיטתי - והממשלה העלימה עין | מיוחד לסופ"ש

דמיינו לכם מצב מופרך, מעט הזוי אפילו, בו כנופיות גברים בני מיעוטים היו מקימים תשתית מאורגנת ומסודרת, במספר ערים ברחבי הארץ, כדי לסרסר בקטינות, לפתות אותן, להיפגש איתן ולבסוף לאנוס ולהכות אותן. כמו שצוין, מופרך לחלוטין נכון? זה היה המצב בבריטניה, במשך כמעט 30 שנה.

דיווח ראשון שהתקרב לחשוף את ממדי הזוועה התקבל לראשונה בשנת 2002, לפיו חברת הפרלמנט מטעם הלייבור דאז, אן קרייר, התריעה את חברי הפרלמנט והרשויות כאחד לגבי מקרים בהם לפי החשד, מספר קטינות מסורסרות בקרב קבוצת גברים שפיתו אותן ורכשו את אמונם בקרב מערב יורקשייר. אוזלת היד של הרשויות הייתה רלוונטית גם אז.

"Grooming Gangs", או בתרגום חופשי, "כנופיות פיתוי" או "כנופיות ניצול", הוא מינוח הנועד לתאר כנופיות גברים ממוצא אסייתי ובעיקר פקיסטני, שעבדו בעיקר כנהגי מונית או כשליחי אוכל,

הם היו נפגשים עם בנות צעירות ממעמד הפועלים, בגילאים הנאים בין 11 ל-16, מבתים קשים שנתמכו בעיקר על ידי הרווחה והרשויות ומצאו את תשומת הלב מגבר בוגר מהן כפיצוי על מה שחסר בביתן. לאחר שרכשו את אמונם במהלך המפגש, היו הפקיסטנים מספקים להם אלכוהול או סמים כדי לטשטש את חושיהן, הביאו אותן בניגוד לרצונן למקום מסתור הידוע רק לחברי אותה כנופיה ומבצעים בהן את זממם.

ההיקף והמספרים מסמרי שיער. לפי דיווחים ומחקר מרכזי של אלכסיס ג'יי, חוקרת ופרופסורית מאוניברסיטת סטראת'קלייד בגלאזגו, ברות'רהאם בלבד בערך כ-1,400 בנות טענו שנוצלו מינית ונאנסו בין 1997 ו-2014. בטלפורד, כאלף בנות טענו את אותו הדבר לאורך שלושה עשורים. אך אלה אינם המוקדים היחידים. בריסטול, סטוקפורט, האדרספילד, קובנטרי, איפסוויץ׳, מנצ'סטר, וולסול וכמובן לונדון, ועוד מוקדים רבים מהם הגיעו דיווחים על בנות שנוצלו מינית בידי גברים בגירים ממוצא פקיסטני.

"לא חשבתי שניצלו אותי. לא ראיתי בעצמי קורבן. לקח לי המון זמן להבין שהשתמשו בי וניצלו אותי. זה נתן לחיים שלי משמעות, זה גרם לי להרגיש שצריכים אותי. לא הרגשתי ככה בבית. חיפשתי משהו כי הרגשתי בודדה ומשועממת". כך אמרה לוסי, בשם בדוי ל-BBC, לאחר שנפלה קורבן לאותן כנופיות. מילי, (שם בדוי) מתארת גם היא חוויה מסמרת שיער: "הם היו נותנים לנו משקאות, ואז סמים. הדבר הבא שאני יודעת הוא שאני מוצאת עצמי במיטה עם אחד מהם. ואז הוא הולך ואחד אחר מגיע. ואז גם הוא הולך וחבר שלו נכנס, וכן הלאה. לפעמים זה היה אחד מהם, לפעמים גם שלושה".

ממשלות רבות בבריטניה הואשמו בטיוח או בגלגול תפוח האדמה הלוהט הזה אל עבר הממשלה הבאה, והן מצידן טענו לחוסר ראיות או עדויות לקויות. בינואר 2025, האשים מנכ"ל טסלה את קיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה, בסדרת פוסטים ברשת X על תפקודו הכושל כראש מערך התביעות המלכותי בין השנים 2008-2013, והן על חוסר מאמציו לקדם ולהקים חקירה ציבורית בנושא.

מאוחר יותר באותה בשנה, הגישה הברונית לואיס קייסי, מומחית מדיניות חברתית, דו"ח מקיף ומעמיק בנושא שמצא כי ישנו ייצוג רב לגברים ממוצא דרום אסייאתי (פקיסטן ובנגלדש בעיקר) והתקיימו דפוסים של "בורות, עיוורון ודעה קדומה" במהלך חקירות המקרים הללו. מזה כבר היה קשה לממשלה ולפרלמנט להתעלם. שרת הפנים דאז, איבט קופר, אמרה כי המלצות הדוח התקבלו וייושמו, וטענה כי התעלמות מהמקרים וחוסר חשיפת אל האור מרשה להם להישנות. רק בפברואר הנוכחי דווח כי 1000 פדופילים ברשת נעצרו לפי הסוכנות הלאומית לפשע הבריטית, אך הדבר רחוק מלהספיק.

נדמה כי הדבר לא מועיל לדעת הקהל הבריטי נגד ראש הממשלה, קיר סטארמר, שמפלגתו נמצאת בשפל חסר תקדים. מחוסר יכולת לטפל באנטישמיות הגואה במדינתו, דרך אוזלת יד משוועת בטיפול בסירות המהגרים - אותם משכנים במלונות יוקרה שלרוב הציבור הבריטי אין יכולת לממן, סקנדל האסירים שבורחים מבתי הכלא ולאחרונה דווח כי שגריר בריטניה לארה"ב, לורד מנדלסון, או "פיטי", כמו שחברו הפדופיל המורשע ג'פרי אפשטיין קרא לו, נעצר ברשת למרמה בתפקיד ציבורי וסטארמר אף ידע על הקשר בינהם, גם לאחר שהורשע, נדמה כי כמו גורל כנופיות הניצול, כך גם גורלו שלו, הולך לכיווון שלילי מאוד.