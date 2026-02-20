כשאנחנו מדמיינים נסיעה ברכבת באירופה, כנראה שנחשוב על נסיעה סטנדרטית, שקטה, עם תאי ישיבה ונופים מרהיבים מהחלון. אבל מה אם היינו אומרים לכם שאפשר לשדרג את החוויה, באופן משמעותי?

באירופה ישיקו השנה כמה מקווי הרכבת היוקרתיים ביותר ויציעו חוויית נסיעה שלא מהעולם הזה, עם משרתים, תאי רחצה פרטיים ומופעי בידור בקרונות. מאחר ואנחנו מניחים שאין לכם בשלוף 10 אלף אירו פנויים בשביל לתפוס מושב באחד מהקרונות הללו, הבאנו לכם בחינם הצצה למה שרכבות היוקרה הללו יציעו השנה באירופה.

"אל אנדלוס": סביליה-מדריד (ספרד)

רכבת וינטג' יוקרתית חדשה תושק בספרד באביב הקרוב. עם מספר תחנות, מאתרי אונסק"ו ועד עיירות חוף, משתרע הקו לאורך 480 ק"מ (שזה אורכה של מדינת ישראל) וייתן למטיילים הזדמנות לחוות את דרום ספרד בצורה סוחפת ומרתקת הרבה יותר.

הרכבת כוללת 14 קרונות מקוריים שנבנו אי שם בשנת 1929 ושופצו בקפידה. הרכבת תכלול 64 נוסעים והיא תהיה הקו הארוך ביותר בספרד. למעשה, הקרונות ברכבת זו הן אותם קרונות ששימשו את המלוכה האנגלית לפני כמאה שנים.

בין 14 הקרונות, תמצאו שתי קרונות מסעדה, קרון בר, קרון מטבח, שבעה קרונות לינה, קרון חדר משחקים, קרון לגנרטור וקרון לאנשי הצוות. יש ברכבת שירות חדרים הפועל בכל רגע נתון, והנוסעים יכולים גם לקפוץ לאחר מארבעת טרקליני היוקרה הפזורים ברכבת וליהנות ממשקאות אלכוהולים יקרים ומופעים של צוות הרכבת.

בהתאם לשעות הנסיעה, הנוסעים יהיו זכאים ליינות מארוחת בוקר בבופה, ארוחת צהריים או ערב שיכללו גם מנות מסורתיות שהוכנו על ידי שפים מפורסמים בספרד. לרשות הנוסעים שתי אפשרויות שהייה, חדר גרנד קלאס וחדר סוויטה דלוקס.

מנגד, הסוויטה דלוקס כוללת את כל המתקנים של חדרי הגרנד קלאס, יחד עם חדר רחצה פרטי עם מקלחת הידרומסאז' ומיטה זוגית גדולה שניתן להפוך אותה לספה נוחה בשעות היום. עבור אדם אחד, המחיר מתחיל ב-11,200 אירו לחדר הגרנד קלאס ו-13,200 אירו לשני נוסעים. מחיר הסוויטת דלוקס מתחיל ב-13,800 אירו לנוסע אחד ו-15,800 אירו לשניים.

החדר ה"פשוט" יותר, כולל שתי מיטות יחיד, כספת, ארון בגדים, מיני בר, ​​תא מטען, מיזוג אוויר, חדר רחצה פרטי עם מקלחת, מייבש שיער וכמובן מוצרי טיפוח. במהלך היום, ניתן להפוך את התא לסלון פרטי, כאשר הנוסעים יכולים לקפל את מיטותיהם לכורסאות וליהנות מהנופים הפנורמיים.

"סימפלון אוריינט אקספרס": פריז-חוף אמאלפי (צרפת-איטליה)

הרכבת היוקרתית תפתח בחודש מאי 2026 ותציע חלק מנופיה המדהימים של הריביירה הצרפתית והאיטלקית וכוללת גם טיולים נוספות מחוץ לסיפון, כמו שייט ציורי לאורך חוף אמלפי, שיעורי בישול עם מומחים, שיעורי ציור וסיור מודרך לפומפיי.

המסע כולל לילה אחד ברכבת היוקרה, וכן שני לילות במלון יוקרה מהמאה ה-11 בעיר האיטלקית ראבלו שלחופי אמלפי בדרום המדינה. הרכבת בנויה מקרונות מפוארים משנות ה-20 וה-30 של המאה ה-20, כאשר הנוסעים יכולים לבחור בין חדר קלאסי, סוויטה, וסוויטה גראנד.

הנוסעים יהנו ממגוון מופעי בידור כגון מופע ​​פסנתר עם יינות או קוקטיילים, וקונצרטים בגן המלון בראבלו. מחוץ לרכב, הנוסעים יועברו בשירות הסעות ברכב יוקרה בין היעדים, עם אפשרות להוספת יעדים מותאמים אישית למסלול, על פי בקשה ובתשלום נוסף. אז מה המחיר אתם בוודאי תוהים? נוסע אחד ישלם החל מ-10 אלף אירו לחדר הפשוט ביותר, הסוויטות יעלו החל מ-17 אלף אירו לאדם.

תחייתה של "האוריינט אקספרס": בוקרשט-שטרסבורג (רומניה-צרפת)

במהלך השנה הקרובה צפוי לצאת לדרך חידוש של רכבת היוקרה המפורסמת אי שם משנת 1883 שכונתה בזמנו "ארמון על גלגלים". הרכבת נסעה דרך בוקרשט, בודפשט, וינה, מינכן ושטרסבורג במסע שנמשך שבוע שלם. היא פעלה עד שנת 1977, אז הופסקה הפעילות סופית עקב תחרות גוברת של עולם התעופה.

עם זאת, בימים אלו ממש עובדים על שחזור הרכבת ההיסטורית, הכוללת תאי נוסעים מיוחדים שעוצבו על ידי 30 אומנים מומחים, ביניהם יצרני זכוכית, רוקמים, רפדים ונגרי ארונות. למרות שמסלולי הנסיעה ומחירי הכרטיסים המדויקים טרם נחשפו, ההערכות מדברות על כך שקו הרכבת ייצמד למסלולו המקורי ויעלה כמה אלפי אירו לכרטיס אחד.

עם זאת, חלק מהעיצוב נחשף ונודע כי בקרוואן הבר יהיו ספות ירוקות מפוארות, יחד עם גימורי שיש ועץ. קרון האוכל יכלול תקרה עם מראות וכורסאות עמוקות. הנוסעים יוכלו לצפות בשף מכין ארוחות משובחות דרך קיר זכוכית בחלקו האחורי של הקרון.

אחד השחזורים הגדולים עליהם עומלים, זוהי הסוויטה הנשיאותית, המציעה קרון רכבת שלם עם כניסה פרטית משלה. היא כוללת חדר רחצה משיש, חדר שינה עם מיטה זוגית ואזור שינה נוסף, כמו גם ספות קטיפה.

לא יודעים מה איתכם, אבל אנחנו כבר התחלנו לחסוך יורו ליורו, כדי לנסות ולהגשים את הפנטזיה היוקרתית.