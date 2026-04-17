לא כל היעדים המיוחדים בעולם, ובמיוחד אלו שאהובים על הישראלים, קרובים אלינו. תאילנד, ארצות הברית, יפן, כולן נמצאות במרחק של לא פחות מ-11 שעות טיסה ברצף. אז איך בכל זאת עוברים מסע כה מפרך ליעד כל כך שווה? כריס מייג'ור, דייל אוויר בריטי עם מעל 25 שנות ניסיון, ראה כבר הכל. היה בטיסות קצרות וגם בכאלו שארכו 14 שעות. ל-CNN הוא סיפר את כל הסודות שהוא יודע על טיסות לקצה השני של העולם.

• האם כדאי לאכול לפני או במהלך טיסת לילה?

כריס ממליץ לאכול לפני העלייה למטוס כדי למקסם את השינה שלכם, שכן זה יגרום לתחושת כבדות במהלך הטיסה, למרות שתקבלו גם אוכל במהלך הטיסה. "זה חשוב במיוחד אתם צפויים לטוס הרבה זמן, למשל אם אתם מתכננים לישון 5-6 שעות", הוא מסביר.

בנוסף, בטיסה ארוכה מוגשת לרוב יותר מארוחה אחת, וכריס מסביר כי כדאי שתקשיבו לגוף שלכם. "אם אתם מותשים, עדיף לכם לישון מאשר לאלץ את עצמכם לאכול ארוחת ערב בשעה המקבילה לשלוש לפנות בוקר", הוא אומר.

• האם כדאי להביא כרית ואוזניות או להסתמך על חברות התעופה?

החברות בדרך כלל יספקו כריות ואוזניות לנוסעים, ללא קשר למחלקה שבה תשבו, אך כריס אומר שאם תביאו כיסוי עיניים/אוזניות/שמיכה עדיף בהרבה כדי להבטיח נוחות מקסימלית.

• מה לעשות אם אתם לא מצליחים לישון?

שינה במטוסים זה אכן אתגר, בין אם זה בגלל הרעשים ובין אם זה בגלל נוחות המושבים. קושי להירדם בטיסה ארוכה, בידיעה שתשלמו על השעות האבודות כשתנחתו, יכול להיות חוויה לא נעימה. כריס אומר כי "אין טעם לנסות לכפות על עצמכם לישון, במיוחד אם השעון הביולוגי שלכם חושב שזה אמצע היום ואתם פשוט לא עייפים. אבל אם אתם מתכוונים לנהוג, למשל, או ללכת ישר לפגישה אחרי הטיסה, כדאי לנסות לנוח כמה שיותר".

• איך להרגיש רעננים אחרי שינה במטוס?

הטיפ העיקרי של כריס לתחושת רעננות לאחר מנוחה בטיסה אולי כנראה יפתיע אתכם. "צחצוח שיניים הוא הדבר הכי מרענן שיש", הוא אומר, וציין כי לדיילים תמיד יהיו בין חמש לעשר דקות להתרענן לפני שהם חוזרים לתפקיד. "זה מספיק זמן להתלבש, להתרחץ, ואם צריך, גם לסרק את השיער ולרענן את האיפור", הוסיף.

• האם כדאי להתאמן בטיסה ארוכה?

ישיבה באותה תנוחה זקופה במשך שעות רצופות אינה נוחה, אך לא תמיד קל לקום ולהתמתח. ייתכן שסימן חגורת הבטיחות דולק, או שאולי תרצו להימנע מלהפריע לנוסע לידכם. כריס מציע לכל הפחות רק לנענע את אצבעות הרגליים. "התנועעו במושב, הזיזו את הרגליים, עשו מה שבא לכם באופן טבעי", הוא אומר.

• איזה מושב הכי טוב להזמין לטיסה ארוכה?

אם אתם מודאגים ממערבולות, כריס ממליץ לכם לנסות לשבת קרוב לקדמת המטוס. הוא מסביר כי לרוב מקדימה פחות מרגישים תנועתיות, בעוד שמאחור יורגשו יותר רעידות. אם אתם גבוהים, רצוי להזמין מושב ביציאת החירום בשביל מקום נוסף לרגליים. רק נגיד שהבחירה הקבועה של כריס לטיסות ארוכות זה מושב ליד החלון.

• אם יש עצירת ביניים, איך כדאי לכם למקסם את הזמן הזה?

אם יש לכם כמה שעות לפני הטיסה הבאה, כריס ממליץ לנוע כמה שיותר. אם יש לכם מספיק זמן לצאת משדה התעופה ולנשום קצת אוויר צח, עשו זאת.