בלי שתשימו לב: המיסים שלא חשבתם עליהם בחופשה בחו"ל

שנת 2026 נפתחה בסערה עבור הישראלים שכל כך אוהבים לטייל. שורה של מדינות בעולם, אחת אחרי השנייה, אישרו העלאות של מס התיירים, מה שצפוי לייקר את הנופש של כולנו. אם ברחבי אירופה מדינות רבות כבר החלו לגבות מיסי תיירות או להעלות אותם, הפתעת השנה מגיעה דווקא ממזרח.

רק בתחילת השנה אישרה ממשלת תאילנד על אישור מס התיירות החדש בגובה 300 באט. המס, שערכו הוא כ-32 בשקלים, אמנם לא גבוה כמו ברוב מדינות אירופה, אך מהווה עוד מעמסה על הישראלים בחופשות בתאילנד.

גם באירופה מס התיירים סוגר עלינו מעוד ועוד כיוונים, ביניהם רומניה, המהווה גם היא יעד אהוב לחופשות צעירים. גם בוקרשט שנחשבה לזולה הצטרפה רשמית לרשימת הערים הגובות מס תיירות בצעד מהיר שנחתם ימים ספורים לפני תחילת השנה, עם מס של 2 אירו (10 לאו) לכל תייר ללילה.

מעניין לגלות שדווקא בתוך רומניה, בוקרשט נחשבת לזולה ביחס לבראשוב, בירת התיירות של הרי הקרפטים, שם המס ב-2026 גבוה אף יותר ועומד על 12 לאו ללילה, שכן חלקו מופרש ישירות לשירות החילוץ ההררי.

במערב אירופה, פריז מובילה את הקו הנוקשה עם מס לינה שנועד לממן את פרויקט המטרו החדש, מה שמביא את המס במלונות 4 כוכבים ל-8.45 אירו ובמלונות היוקרה לשיא של כמעט 16 אירו לאדם ללילה. אמסטרדם ממשיכה באסטרטגיית הדילול עם מס תיירות של 12.5% ועליית מע"מ שהופכים אותה לסוג של "יעד לעשירים".

במקביל, מילאנו ורומא מנצלות את אירועי אולימפיאדת החורף המתקיימת בימים אלה כדי לגבות עד 10 אירו ללילה ואף להתנות את הכניסה למזרקת טרווי בתשלום. גם ברצלונה מעלה את המס עד 2029 בכל שנה באירו, כשהשנה הוא הגיע ל-5 אירו ללילה. זאת, כחלק מהצעדים נגד תיירות יתר בעיר.

וברחבי הממלכה המאוחדת תמונת מצב דומה. עם תחילת השנה לונדון החלה לקדם מס של 5% מעלות החדר. מס דומה הוטל גם בעיר אדינבורו שבסקוטלנד. כזכור, רק לפני שנה החלה הממלכה המאוחדת לגבות מכל תייר תשלום של 10 פאונד עבור אישור הכניסה הדיגיטלי (ETA) עוד לפני הנחיתה.

במדינה מדווחים כי המיסים הללו יוצרים אפקט של "ניקוי אורוות" בשוק ה-Airbnb, שכן בעלי דירות חובבנים מתקשים לעמוד ברגולציה הדיגיטלית המחמירה ויוצאים מהשוק.

אז מהו הטיפ למטייל הישראלי? לבדוק היטב את "סעיף המס" לפני סגירת החופשה, שכן ביעד כמו בוקרשט מדובר בתוספת זניחה, אך בבירות המערב מדובר בהוצאה שעלולה להגיע למאות שקלים למשפחה.

עו"ד אילן ליבוביץ', המתמחה בהשקעות תיירות ונדל"ן ברומניה, הסביר: "ב-2026 המדינות מפסיקות לראות בתייר אורח ומתחילות לראות בו 'צרכן תשתיות', והמס החדש הוא חלק ממהלך של הסדרה משפטית רחבה הנאכפת דרך מערכות דיגיטליות. עבור הישראלים, זה אומר יותר ביטחון אישי, שכן תשלום המס מהווה אישור שהנכס עומד בסטנדרטים שקבעו הרשויות".