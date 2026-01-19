הסודות של וייטנאם: כמו תאילנד - אבל בחצי מחיר

וייטנאם, היעד החם הבא של הישראלים עם טבע ונופים, תרבות ואטרקציות, קולינריה וסצנת קפה ובירה מפוארת. וייטנאם היא כבר מזמן לא עוד יעד רק לטיול אחרי הצבא. לוויטנאם יש הכל - והמחירים מוכיחים - זה כמו בתאילנד רק בחצי מחיר. כתבתנו יולי סלומון יצאה למסע מיוחד ביעד החלומי וחזרה עם כל מה שאתם צריכים לדעת.

כעת היעד הזול והתיירותי מקבל את הבמה. התארחנו בהמראה הראשונה בקו הישיר של ארקיע להאנוי. תשע שעות ונחתנו לגלות את וייטנאם. ההשוואה ליעד האהוב ביותר על הישראלים הכרחית. טיסה ישירה לבנגקוק תאילנד של 11 שעות תעלה לנו החל מ-3,500 שקלים תלוי בעונה. אם תרצו להגיע להאנוי וייטנאם, תטוסו 11 וחצי שעות והטיסה תעלה החל מ-4,400 שקלים גם תלוי בעונה.

המחייה, האוכל, התחבורה והלינה בבנגקוק תאילנד עדיין זולים בהשוואה למערב, אבל מתייקרים בעקבות התיירות. בהאנוי וייטנאם היא עדיין זולה. כוס קפה בהאנוי למשל תעלה לנו בממוצע 4 שקלים. בבנגקוק היא כבר תעלה 9. מונית עירונית תעלה לנו בהאנוי ל-5 ק"מ בממוצע 10 שקלים. בבנגקוק תאילנד היא תעלה בממוצע 25. אז יצאנו למסע למקום הכי קרוב במזרח הרחוק, לגלות בעצמנו את היעד החדש של הישראלים.

האנוי, נקודת הנחיתה וההתחלה של המסע בווייטנאם, היא העיר הגדולה. ושם התרבות היא במרכז. בעיר העמוסה קל להיות תייר, המקומיים מסבירי פנים ורגילים למבקרים.

ב-2025 ביקרו בווייטנאם יותר מ-21 מיליון תיירים. אם בתאילנד כבר הפכו למערביים לגמרי והבינו את השיטה של העלאת המחירים, בוייטנאם עדיין נמצאים מאחור. לנו זה מעולה. מחירים של אטרקציות, מלונות, קניות ומחייה באופן כולל מצחיקים בהשוואה לישראל וגם בהשוואה להרבה ממדינות המזרח. בווייטנאם מנסים לאכול את כל העוגה. כל טרנד אסייתי שאתם מכירים יש כאן: קפה חתולים, סטודיו לצילום לאינסטגרם, ספא ראש ואפילו טיפולי פנים מהירים.

מבחינת התניידות, המוניות כאן זולות ביותר. ואם בחרתם לצעוד ברגל, שימו לב בכבישים. איך עוברים את הכביש? לא ככה. לא יום לבוא בו עם לב חלש. בהאנוי יש 9 מיליון תושבים ו-7 מיליון אופנועים שלא עוצרים באדום.

אם עד עכשיו גם כשהגענו הכי רחוק בעולם נתקלנו בחופים מלאי ישראלים בתאילנד, היעד החדש שנפתח בפנינו מכיל בתוכו הכל מהכל. טבע, תרבות, נוף עירוני או הטרנד הקולינרי האחרון. וייטנאם קוראת לכולם להגיע לבקר, ואולי היא גם זו שתהפוך ליעד האהוב הבא.